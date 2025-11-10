İtalya Serie A'nın 11. haftasında AS Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 2-0'lık skorla kazandı.Roma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini, 61. dakikada Zeki Çelik kaydetti.Milli futbolcumuz Zeki Çelik, gol attığı mücadelenin 90. dakikasında kenara geldi.Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ise 82. dakikada oyundan alındı.Bu sonucun ardından Roma, 24 puanla Serie A'da zirveye Inter ile birlikte ortak oldu. Udinese ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.Roma, milli aradan sonra Cremonese deplasmanına gidecek. Udinese evinde Bologna'yı konuk edecek.