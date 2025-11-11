Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Kasım 2025

AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADINLAR

20.4 Roma-Valeranga

23.00 Lyon-Wolfsburg (TRT Spor)

23.00 Real Madrid-Paris FC

23.00 St. Pölten-Chelsea

AVRUPA EUROLEAGUE

19.00 Dubai-Kızılyıldız (S Sport)

22.00 Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv (S Sport)

22.05 H. Tel Aviv-Baskonia (S Sport Plus)

22.30 Partizan-Monaco (S Sport Plus)

22.30 Valencia-Real Madrid (S Sport Plus)

22.30 Virtus Bologna-Anadolu Efes (S Sport 2)

23.00 Paris Basket-Panathinaikos (S Sport Plus)

BKT EUROCUP

21.00 Aris-Bahçeşehir (TRT Spor Yıldız)

AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ

23.00 Tenerife-TOFAŞ (TRT Spor Yıldız)

11 Kasım Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Kasım Salı günün maçları listesi...11 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Kasım maç takvimi