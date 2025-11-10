Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, en az bir kere bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 57. madde ne diyor? Futbolcular ne ceza alacak?

calendar 10 Kasım 2025 20:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması büyüdü. Hakemlerin ardından futbolcular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı. Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. Toplamda 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 57. MADDE NE DİYOR?



Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi:

Bu talimet kapsamındaki kişilerin;

"a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
