10 Kasım hastaneler, eczaneler açık mı, tatil mi 2025? | 10 Kasım'da sağlık ocağı, poliklinikler, acil servis çalışıyor mu, tatil mi?

Haber Tarihi: 10 Kasım 2025 10:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 10:15

86 yıl önce aramızdan ayrılan, bugün hala ilkeleri takip edilen Mustafa Kemal Atatürk, bu yıl da Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında şükranla anılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Peki, 10 Kasım (bugün) hastaneler, eczaneler açık mı 2025? | Bugün sağlık ocağı, poliklinikler, acil servis çalışıyor mu, tatil mi?

Bir ömre sayısız başarılar sığdıran, milyonların gönlünde taht kuran Atatürk, gözlerini yumduğu tarihte tüm yurtta milli yas ile anılıyor. 10 Kasım tarihi tatil takviminde yer almadığı için kurumlar mesai saatleri içerisinde hizmet vermeyi sürdürecek ancak birçok kurum ve kuruluşta Atatürk'ü anmak için etkinlik düzenlenecek.
10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK MI, POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım tarihinde hastaneler ve poliklinikler hizmet veriyor.

10 KASIM'DA ECZANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?

10 Kasım tarihinde eczaneler çalışıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

10 KASIM GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

İşte 10 Kasım'ın önemi ve anlamı…

Atatürk'ün Ölüm Günü: 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Bu tarihte vefat eden Atatürk, Türkiye'nin modernleşmesi ve laikleşmesi sürecinde büyük bir lider olarak kabul edilir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu: Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletini bağımsızlık mücadelesinde bir araya getirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağladı. O, Türk halkı için bağımsız bir cumhuriyet kurma vizyonunu gerçekleştiren liderdir.

Atatürk İlkeleri: Atatürk, Türkiye'yi modern bir ulus olarak yeniden inşa etmek amacıyla çeşitli reformlar gerçekleştirdi ve bu dönemde "Atatürk İlkeleri" adı verilen bir dizi prensibi hayata geçirdi. Bunlar, laiklik, eğitimde reform, hukuk düzenlemeleri ve ekonomik değişiklikler gibi temel ilkelere odaklanıyordu.


Anma Törenleri: 10 Kasım, Türkiye'de birçok okul, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli anma törenleri düzenlenir. Atatürk'ün mozolesi olan Anıtkabir, bu günde büyük bir anma merasimine ev sahipliği yapar.

Ulusal Yas: 10 Kasım, Türkiye'de ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu nedenle ülkede bayraklar yarıya iner, televizyon ve radyo kanalları özel programlarla Atatürk'ü anar, halk da saygı göstermek amacıyla siyah kurdele takar.

