10 Kasım hastaneler, eczaneler açık mı, tatil mi 2025? | 10 Kasım'da sağlık ocağı, poliklinikler, acil servis çalışıyor mu, tatil mi?

Bir ömre sayısız başarılar sığdıran, milyonların gönlünde taht kuran Atatürk, gözlerini yumduğu tarihte tüm yurtta milli yas ile anılıyor. 10 Kasım tarihi tatil takviminde yer almadığı için kurumlar mesai saatleri içerisinde hizmet vermeyi sürdürecek ancak birçok kurum ve kuruluşta Atatürk'ü anmak için etkinlik düzenlenecek.10 Kasım tarihinde hastaneler ve poliklinikler hizmet veriyor.10 Kasım tarihinde eczaneler çalışıyor.10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.İşte 10 Kasım'ın önemi ve anlamı…Atatürk'ün Ölüm Günü: 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Bu tarihte vefat eden Atatürk, Türkiye'nin modernleşmesi ve laikleşmesi sürecinde büyük bir lider olarak kabul edilir.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu: Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletini bağımsızlık mücadelesinde bir araya getirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağladı. O, Türk halkı için bağımsız bir cumhuriyet kurma vizyonunu gerçekleştiren liderdir.Atatürk İlkeleri: Atatürk, Türkiye'yi modern bir ulus olarak yeniden inşa etmek amacıyla çeşitli reformlar gerçekleştirdi ve bu dönemde "Atatürk İlkeleri" adı verilen bir dizi prensibi hayata geçirdi. Bunlar, laiklik, eğitimde reform, hukuk düzenlemeleri ve ekonomik değişiklikler gibi temel ilkelere odaklanıyordu.Anma Törenleri: 10 Kasım, Türkiye'de birçok okul, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli anma törenleri düzenlenir. Atatürk'ün mozolesi olan Anıtkabir, bu günde büyük bir anma merasimine ev sahipliği yapar.Ulusal Yas: 10 Kasım, Türkiye'de ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu nedenle ülkede bayraklar yarıya iner, televizyon ve radyo kanalları özel programlarla Atatürk'ü anar, halk da saygı göstermek amacıyla siyah kurdele takar.