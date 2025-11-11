Robert Lewandowski için emeklilik ihtimali!

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için sürpriz bir iddia gündeme geldi.Sport'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda emeklilik ihtimali de bulunuyor.İspanyol basınında yer alan habere göre, Robert Lewandowski, Barcelona ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.Barcelona'nın ise deneyimli golcüsünün geleceği konusunda kesin kararını henüz vermediği belirtildi.Polonyalı golcünün, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.