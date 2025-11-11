Robert Lewandowski için emeklilik ihtimali!

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Katalan ekibi ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.

calendar 11 Kasım 2025 10:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

EMEKLİLİK İHTİMALİ

Sport'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda emeklilik ihtimali de bulunuyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Robert Lewandowski, Barcelona ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.

KESİN KARAR VERİLMEDİ


Barcelona'nın ise deneyimli golcüsünün geleceği konusunda kesin kararını henüz vermediği belirtildi.

LEWA'NIN SÖZLEŞMESİ

Polonyalı golcünün, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

BARCELONA İLE PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.

 

