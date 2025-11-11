Celil Yüksel: "Hukuka aykırı"

Samsunspor forması giyen Celil Yüksel, bahis soruşturmasının ardından PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

calendar 11 Kasım 2025 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Celil Yüksel: 'Hukuka aykırı'
Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel, kariyeri boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

Celil Yüksel, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camialar için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir, savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."


