Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçı biletleri ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçının biletleri ücretsiz olacak.

calendar 11 Kasım 2025 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

