Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçı biletleri ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.