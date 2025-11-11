Necip Uysal: 'Benim TC kimlik numaramı kullanmışlar'

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için sabahın çok erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne gitti.
Necip Uysal, kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
"KULÜBÜMÜN ADINI DA KULLANMALARI ÜZÜYOR"
Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nin çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugün ne yazık ki burada olmak istemezdim ama bana böyle bir suç attılar diyelim. Bugün bir şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim TC Kimlik Numaram ile hesap açılıp, bonus kupon ile iki kupon şeklinde oynanmış ve bahis yapmışlar. Bunun için suç duyurusu yapmaya geldim. Çok üzgünüm. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum Beşiktaş'ta. Kulübümün adını da kullanmaları beni inanılmaz üzüyor. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, yapmadığım bir şey bu." dedi.
"KOPYALANMIŞ BİR TC VAR"
Tecrübeli futbolcu, "Kopyalanmış bir TC var. Oradan bahis yapıyorlar. Bunun şikayetini verdik. Suç duyurusunda bulunduk. Beni buralara getiren insanlardan, sonuçlandıktan sonra, ne gerekiyorsa hukuk anlamında her şeyi devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.
"BU OLAYDAN SONRA ZORBAY HOCA İLE KONUŞTUK"
"Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay Hoca ile konuştuk." diyen Necip, "Sonra siteye girmeden TC'ni yazıp, yenileme şifresini yazıyorsun ve telefona gidiyor, benim orada telefonum yok. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmedim, hiçbir yerde üyeliğim yoktur. Bunlar netleşecek, savcılık açıklama yapacak. Ondan sonra daha detaylı konuşacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
BEŞİKTAŞ GENEL SEKRETERİ: "TFF İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ise Necip'in ardından yaptığı açıklamada, "Bu olay duyulduktan sonra Necip ve Ersin eyleme geçtiler. Ersin yurt dışında. Ersin de suç duyurusunda bulunacak. Onun da aynı şekilde kimliği kopyalanıp hesap açılmış, o da hukuki süreci devam ettirecek. Federasyon ile hukuki süreçler devam ediyor. Suç duyurusundan hemen bugün sonuç alacağını düşünüyoruz. Bu hesapların Necip tarafından açılmadığı ve kullanılmadığı bilgileri geldikten sonra biz de federasyon ile görüşeceğiz." dedi.
TFF tarafından yapılan sevkler sonrası Necip Uysal şu açıklamayı yapmıştı:
"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.
Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.
Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."
