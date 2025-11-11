NBA'den Brandon Ingram'a su şişesi olayı nedeniyle 25 bin dolar ceza!

Toronto Raptors forveti Brandon Ingram, Philadelphia 76ers karşılaşmasında sinirlenerek su şişesini sahaya fırlattığı gerekçesiyle NBA tarafından 25 bin Amerikan Doları para cezasına çarptırıldı.

calendar 11 Kasım 2025 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA'den Brandon Ingram'a su şişesi olayı nedeniyle 25 bin dolar ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Toronto Raptors forveti Brandon Ingram, Philadelphia 76ers karşılaşmasında sinirlenerek su şişesini sahaya fırlattığı gerekçesiyle NBA tarafından 25 bin Amerikan Doları para cezasına çarptırıldı.

Üçüncü çeyrekte, bitime yaklaşık altı dakika kala Ingram, Philadelphia 76ers forveti Trendon Watford'un potaya yöneldiği pozisyonda faul yapmış ve pozisyon üç sayılık basket faul ile sonuçlanmıştı.

Bu pozisyonun ardından Raptors bench'ine gelen Ingram, oturduktan hemen sonra su şişesini zemine fırlatarak tepkisini gösterdi. Oyun, saha görevlilerinin zemini kurutması için kısa süre durmak zorunda kaldı.


2.03'lük (6-foot-8) forvet, ardından oyuna dönerek mücadeleyi 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamladı; sahada toplam 37 dakika kaldı. Şubat ayında Toronto'ya takas edilen Ingram, bilek sakatlığını atlatmasının ardından Raptors formasıyla 21 sayı, 6.3 ribaunt ve 4 asist ortalamaları yakalamıştı.

Öte yandan aynı karşılaşmada Philadelphia forveti Trendon Watford, 20 sayı, 17 ribaunt ve 10 asist ile kariyerinin ilk üçlü-dublesine imza attı. Philadelphia, mücadeleyi 130-120 kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.