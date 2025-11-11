Toronto Raptors forveti Brandon Ingram, Philadelphia 76ers karşılaşmasında sinirlenerek su şişesini sahaya fırlattığı gerekçesiyle NBA tarafından 25 bin Amerikan Doları para cezasına çarptırıldı.Üçüncü çeyrekte, bitime yaklaşık altı dakika kala Ingram, Philadelphia 76ers forveti Trendon Watford'un potaya yöneldiği pozisyonda faul yapmış ve pozisyon üç sayılık basket faul ile sonuçlanmıştı.Bu pozisyonun ardından Raptors bench'ine gelen Ingram, oturduktan hemen sonra su şişesini zemine fırlatarak tepkisini gösterdi. Oyun, saha görevlilerinin zemini kurutması için kısa süre durmak zorunda kaldı.2.03'lük (6-foot-8) forvet, ardından oyuna dönerek mücadeleyi 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamladı; sahada toplam 37 dakika kaldı. Şubat ayında Toronto'ya takas edilen Ingram, bilek sakatlığını atlatmasının ardından Raptors formasıyla 21 sayı, 6.3 ribaunt ve 4 asist ortalamaları yakalamıştı.Öte yandan aynı karşılaşmada Philadelphia forveti Trendon Watford, 20 sayı, 17 ribaunt ve 10 asist ile kariyerinin ilk üçlü-dublesine imza attı. Philadelphia, mücadeleyi 130-120 kazandı.