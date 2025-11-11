Sergen Yalçın'ın savunmada yeni lideri: Paulista

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek son haftalardaki moral kaybına son verdi.
Siyah-beyazlı ekibin bu kritik galibiyetinde savunmanın duvarı Gabriel Paulista'nın sergilediği karakter ve performans belirleyici oldu. Fenerbahçe derbisinin ardından annesinin rahatsızlığı ve çocuğunun geçirdiği göz ameliyatı nedeniyle Brezilya'ya giden deneyimli stoper, yaşadığı zorlu süreçlere rağmen takımını yalnız bırakmadı.
Perşembe gecesi İstanbul'a dönen Paulista, ertesi gün yapılan son idmanda yer alarak teknik heyetin takdirini kazandı.
FORMAYI KAPTI
Sergen Yalçın'ın Antalya deplasmanında ilk 11'de görev verdiği 34 yaşındaki savunmacı, Tiago Djalo ile birlikte adeta hatasız bir oyun sergiledi.
Hem savunmadaki sakinliği hem de liderliğiyle fark yaratan Paulista, taraftarların da büyük beğenisini topladı. Sezon başında forma bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcu, son haftalarda yeniden ilk 11'e yerleşti. Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, ardından yedek kulübesine çekilen Paulista, gösterdiği azimle yeniden formayı kaptı.
Antalya zaferinin ardından Beşiktaş'ta moraller yükselirken, Sergen Yalçın'ın da Paulista'yı savunmadaki değişmez isimlerden biri olarak görmeye devam edeceği öğrenildi.
Siyah-beyazlı ekibin bu kritik galibiyetinde savunmanın duvarı Gabriel Paulista'nın sergilediği karakter ve performans belirleyici oldu. Fenerbahçe derbisinin ardından annesinin rahatsızlığı ve çocuğunun geçirdiği göz ameliyatı nedeniyle Brezilya'ya giden deneyimli stoper, yaşadığı zorlu süreçlere rağmen takımını yalnız bırakmadı.
Perşembe gecesi İstanbul'a dönen Paulista, ertesi gün yapılan son idmanda yer alarak teknik heyetin takdirini kazandı.
FORMAYI KAPTI
Sergen Yalçın'ın Antalya deplasmanında ilk 11'de görev verdiği 34 yaşındaki savunmacı, Tiago Djalo ile birlikte adeta hatasız bir oyun sergiledi.
Hem savunmadaki sakinliği hem de liderliğiyle fark yaratan Paulista, taraftarların da büyük beğenisini topladı. Sezon başında forma bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcu, son haftalarda yeniden ilk 11'e yerleşti. Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, ardından yedek kulübesine çekilen Paulista, gösterdiği azimle yeniden formayı kaptı.
Antalya zaferinin ardından Beşiktaş'ta moraller yükselirken, Sergen Yalçın'ın da Paulista'yı savunmadaki değişmez isimlerden biri olarak görmeye devam edeceği öğrenildi.