Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle nefes alırken maçın en çok konuşulan ismi Gabriel Paulista oldu.

calendar 11 Kasım 2025 12:07
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın savunmada yeni lideri: Paulista
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek son haftalardaki moral kaybına son verdi.

Siyah-beyazlı ekibin bu kritik galibiyetinde savunmanın duvarı Gabriel Paulista'nın sergilediği karakter ve performans belirleyici oldu. Fenerbahçe derbisinin ardından annesinin rahatsızlığı ve çocuğunun geçirdiği göz ameliyatı nedeniyle Brezilya'ya giden deneyimli stoper, yaşadığı zorlu süreçlere rağmen takımını yalnız bırakmadı.

Perşembe gecesi İstanbul'a dönen Paulista, ertesi gün yapılan son idmanda yer alarak teknik heyetin takdirini kazandı.


FORMAYI KAPTI

Sergen Yalçın'ın Antalya deplasmanında ilk 11'de görev verdiği 34 yaşındaki savunmacı, Tiago Djalo ile birlikte adeta hatasız bir oyun sergiledi.

Hem savunmadaki sakinliği hem de liderliğiyle fark yaratan Paulista, taraftarların da büyük beğenisini topladı. Sezon başında forma bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcu, son haftalarda yeniden ilk 11'e yerleşti. Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, ardından yedek kulübesine çekilen Paulista, gösterdiği azimle yeniden formayı kaptı.

Antalya zaferinin ardından Beşiktaş'ta moraller yükselirken, Sergen Yalçın'ın da Paulista'yı savunmadaki değişmez isimlerden biri olarak görmeye devam edeceği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
