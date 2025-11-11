Ege futbolunda bahis depremi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, geçen ay 152 hakemin bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip 149'unun 8 aydan, 1 yıla kadar ceza almasının ardından yürüttüğü soruşturmada çoğu alt liglerden 1024 futbolcuyu da aynı nedenle tedbirli olarak PFDK'ya verirken, Ege'deki futbol kulüpleri de büyük şok yaşadı. Federasyon, bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen oyuncuların çoğu alt liglerden olduğu için 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'i 2 haftalığına durdurdu. Fikstür 2 hafta kayarken, futbolcular bahis oynadıkları için beklenen cezaları alırsa güçlükle ayakta duran kulüpler de yeni bir kadro kriziyle karşı karşıya kalacak.Futbol Federasyonu kulüplerin bu nedenle sıkıntı yaşamaması için FIFA'dan ek transfer dönemi talep etti. Daha önce sevk edilmeyen amatör lig oyuncularının da dosyaya dahil edilmesiyle 3'üncü Lig ve amatör statüde yer alan toplam yaklaşık 900 futbolcunun da soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi. Futbolculara yasak olmasına rağmen bahis hesabı olan veya futbol bahsi oynadığı tespit edilen oyunculara Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi gereği 3 aydan, 1 yıla kadar men cezası veriliyor. PFDK, bu sezon daha önce bahis nedeniyle sevkedilen Ankaraspor ve Nazillisporlu oyunculara en az 8 ay men cezası verdi.Futbol Federasyonu tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi gereği tüm profesyonel liglerden 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya verirken, bu isimler arasında 21 Ege kulübünden 145 futbolcu da yer alıyor. Ege ekiplerinden Muğlaspor, Somaspor, Uşakspor, Tire 2021 FK'dan 10'ar, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan 9, Altay, Aliağa FK, Bornova 1877, Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu'ndan 8'er, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Balıkesirspor'dan 7'şer, Menemen FK, İzmir Çoruhlu FK'dan 6'şar mevcut futbolcu bahis nedeniyle PFDK'lık oldu.Süper Lig'deki tek Ege temsilcisi Göztepe'den İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya verildi. 1'inci Lig lideri Bodrum FK'dan da Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay olmak üzere yine iki isim bahisten kurula sevk edildi. 1'inci Lig'de düşme hattında bulunan Manisa FK'dan Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Fırat İnal ve Samet Karabatak yine PFDK'ya gitti.Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu olan, liglerde ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elinde bulunduran 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'ın emektar golcüsü Murat Uluç da bahisten PFDK'lık oldu. Bahis nedeniyle PFDK'ya verilenler arasında transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayıp 3'üncü Lig'de amatöre düşme sınırında yer alan İzmir futbolunun köklü ekibi Altay'dan Caner Baycan, Onur Efe, İsa Toygar Ekinci, Ali Kızılkuyu, Ulaş Hasan Özçelik, Oktay Özdede, Ozan Evrim Özenç de var.Futbolcuların bahis skandalının patlamasıyla liglerde farklı hedefler peşinde olan kulüpleri de endişeli bekleyiş aldı. Şampiyonluk, Play-Off ve küme düşmeme mücadelesi veren, bazılarının transfer yasağı olan kulüpler PFDK'dan çıkacak kararları bekleyecek. 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'dan Yasin Uzunoğlu, Mücahit Aslan, Muharrem Tunay Meral, Erhan Öztürk, Hıdır Aytekin, Harun Kaya ve Erol Zöngür bahis hesabı olduğu tespit edilen futbolcular arasında yer alıyor. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' mottosu olan Türk futbolunun yetiştirici kulübü olup 2'nci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu'dan İzlem Anıl Balakkız, Uğur Çetinkaya, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı, Umut Keseci, Mustafa Kocabaş ve bu sezon 6 penaltı kurtaran 20 yaşındaki kaleci Arif Şimşir listede.Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi futbol ailesinin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamalarını yasaklıyor. Talimata göre futbolcular, futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamıyor. Aksine hareket eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Futbolcular arasında henüz müsabaka sonucunu etkilemeyi cezalandıran Futbol Disiplin Talimatı'nın 56'ncı maddesinden PFDK'ya sevk edilen isim çıkmadı.Futbolda bahis soruşturmasının fitilini 2'nci Lig'de 28 Nisan 2024'te oynanan, karşılıklı şut bile atılmadığı için şike tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçı yaktı. 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevk edilen iki takımın o dönemki toplam 26 futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya ceza çıktı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da aynı maçta bahis oynadığı için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT'nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar verdi. Kulüplerle ilgili karar soruşturmanın ardından verilecek. FDT gereği müsabaka sonucunu etkilemekten kulüplere küme düşürme, şahıslara ömür boyu men cezaları çıkabiliyor.GÖZTEPEİzzet Furkan MalakUğur Kaan YıldızMANİSA FUTBOL KULÜBÜBartu GöçmenFırat İnalSamet KarabatakKadir Kaan YurdakulBODRUM FKAli AytemurBerşan YavuzayALİAĞA FUTBOLEray AkarKubilay AnteplioğluHakan DemirKadir KurtSergen PiçinciolMuammer SarıkayaMehmet Uysalİbrahim YılmazALTINORDUİzlem Anıl BalakkızUğur ÇetinkayaTugay GünerHasan Berat KayalıUmut KeseciMustafa KocabaşArif ŞimşirBUCASPOR 1928Buğra AkçagünŞerif DoğanAybars GökUmut HepdemirgilMuzaffer Buğra HoturAli Emir PervanlarHasancan YıldızFETHİYESPORFurkan CeylanNurettin ÇakırRamazan ÇevikSerdarcan EralpAhmet Mert KoşarMiraç Göktürk ÖzelMehmet Kaan TürkmenMENEMEN FKAhmet Kartal DedeErkan GövercinBerkant Şahin KökHakan ÖzkanAlper Efe PazarHakan Selim YıldızMUĞLASPOR KULÜBÜCanberk AydemirYiğitali BayrakSerhat Enes ÇalışanBerat ÇelebiMuhammet Enes GökCebrail İrtürkYalçın Eycan KayaCengiz ÖtkünFatih SomuncuBatuhan YılmazSOMASPORCeyhun ÇobanEngincan DumanFerit Bay GündüzBatuhan GünerOkan KaramanKadir KarışSaffet Efe KavasYiğithan KırHüseyin SolaklıMahmut ŞatALTAYCaner BaycanOnur Efeİsa Toygar EkinciAli KızılkuyuUlaş Hasan ÖzçelikOktay ÖzdedeOzan Evrim ÖzençMurat UluçAYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPORAli AliAbdülkadir ÇelikAdnan DemirPolat GürenBaha KısacıkUfuk ÖzcanMurat ŞevikYavuz Selim TaşerKaan ÜnBORNOVA 1877 SPORTİFAlper AşkınArda BilmezFatih DemirlekArda KırgılEmircan KokuDursun Batuhan KuruEmirhan ÜnlüMetin YükselİZMİR ÇORUHLU FUTBOLAnıl ArıcıoğluBatuhan BayerHalil İbrahim KeleşErhan ŞentürkYusuf TalgaArda YılmanKARŞIYAKAMücahit AslanHıdır AytekinHarun KayaMuharrem Tunay MeralErhan ÖztürkYasin UzunoğluErol ZöngürNAZİLLİSPORYusuf Mert YıldırımBALIKESİRSPORKuban AltunbudakYasin Yiğit BerberCelal Emir DedeAli Sinan GaylaAhmet GülayTayfun KırcaFurkan YardımUŞAKSPORYağız AkkuşEfecan BarlıkYusufhan ÇalıkErcan ÇifciCan KargınYunus Emre KorkmazMuhammed Fatih KunatAyhan TaşlıAhmet Buğrahan TuncayCan TürkSÖKE 1970 SKİbrahim BağcıAli Arda BulutAhmet Taha DağbaşıTunahan DemirRüştü HanlıRamazan ÖvüçÇınar Çağda SesliAli Emre UstaalioğluTİRE 2021 FKAtakan AkbulutEge BaturDoğukan ÇınarAnıl DoyuranMert KorkmazSiraç TüfekçiEmin Can UysalBertuğ UzSerkan YeşilyurtMusa YükselDENİZLİ İDMANYURDUBurak AktanTalha AydemirArda Furkan CiritCihangir ÇağlıyanMehmet DeveciMikail Efe KartalAlihan VuralMehmet Berke Yanmaz