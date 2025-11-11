-
Green Card başvuru ekranı: Green Card başvuruları başladı mı? Gözler DV-2026 ekranında
Haber Tarihi: 11 Kasım 2025 13:42 -
Güncelleme Tarihi:
11 Kasım 2025 13:42
Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvuruları için henüz duyuru yapılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru bekleniyor.
2026 Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl ABD tarafından yapılan çekilişle 50 bin kişiye verilen Green Card için başvuru ekranının kısa bir zaman içinde erişime açılması bekleniyor.
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl kasım ayının ikinci haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı.
2026 dönemi için başvuruların kasım ayının son haftalarından itibaren başlaması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
