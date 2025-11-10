Haber Tarihi: 10 Kasım 2025 10:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 10:16

10 Kasım Bayrak Asılır mı? Kurumlara, Eve Bayrak Asılır mı?

10 Kasım'da bayrak asılır mı ve yarıya iner mi sorusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yad edilmesi dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım'da kurumlara bayrak asılır mı? 10 Kasım'da evlere bayrak asılır mı?

10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle Türkiye'de büyük bir saygı ile anılmaktadır. Bu özel günde, Atatürk'ü anmak amacıyla pek çok geleneksel etkinlik düzenlenir. Bu kapsamda, bayrak asma konusu da vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanır.

10 Kasım'da Bayrak Asılır mı?

10 Kasım günü, Atatürk'ü anma amacıyla, evlerin balkonlarına, iş yerlerine ve camlara Türk bayrağı asılması mümkündür. Türkiye'de her yıl 10 Kasım'da bu şekilde bir bayrak asma geleneği vardır ve vatandaşlar, saygı göstergesi olarak bayrağını asabilirler.

10 Kasım'da Bayrak Yarıya İndirilir mi?

Türkiye'de 10 Kasım'da bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ve milli binalarında ve dış temsilciliklerinde yarıya çekilir. Aynı şekilde, bayrak Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önünde de bu tarihte yarıya indirilir. Bayrak, diğer durumlarda ve zamanlarda da dışişleri bakanlığının kararına göre belirlenen zamanlarda yarıya indirilebilir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bayrak, sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir.

10 Kasım'da Okullar Tatil Olacak Mı?

10 Kasım bu yıl pazar gününe denk geldiği için okullarda eğitim olmayacaktır. Ancak, 10 Kasım, resmi tatil olarak sayılmadığı için okullarda tatil uygulanmaz ve iş yerlerinde normal mesaiye devam edilir.

10 Kasım'da Evlere Bayrak Asılır mı?
 
Evet, 10 Kasım'da evlere bayrak asılabilir. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olduğu için, her yıl saygı amacıyla Türk bayrağının asılması yaygın bir uygulamadır. 10 Kasım, resmi tatil olarak kabul edilmediği için evlerde bayrak asmak bir zorunluluk değildir, ancak Atatürk'ü anma amacıyla vatandaşlar, evlerinin balkonlarına veya camlarına bayrak asarak saygı gösterebilirler 

10 Kasım'da Kurumlara Bayrak Asılır mı?

Evet, 10 Kasım'da Türkiye'deki kurumlara bayrak asılır. 10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olduğu için, bu günde Türk bayrağı birçok resmi ve milli binada asılır. Ayrıca, bu tarihte bayraklar, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerinde ve bazı kurumsal binalarda yarıya indirilir. Bu uygulama, Atatürk'ü anma amacı taşır ve saygı göstergesi olarak kabul edilir
