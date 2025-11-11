Adem Asil'in olimpiyatta hedefi madalya!

Daha önce yarıştığı iki olimpiyatta madalyaya yaklaşmasına rağmen kürsüye çıkamayan milli cimnastikçi Adem Asil, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 19-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda finalde altın madalya mücadelesi veren Adem Asil, 14.566 puanla ABD'li Donnell Whittenburg'un (14.700) arkasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.Halka aletinde 2022'de dünya birincisi olan Adem Asil, aynı başarıyı Avrupa şampiyonasında da elde etti. Daha önce iki kez olimpiyatlara katılan Asil, birinde beşinci, diğerinde ise yedinci sırada yer aldı.İzmir'de 2028 olimpiyatlarına hazırlanan Adem Asil, çalışmalarını çok sıkı sürdürüyor ve madalya için hiçbir detayı atlamamaya gayret ediyor.Zamanının büyük bölümü antrenman salonunda geçiren milli sporcu, fırsat buldukça minik cimnastikçilerle de bir araya geliyor. Büyük çoğunluğu ilkokul öğrencisi olan cimnastikçilerle sohbet eden Adem Asil, minik sporculara tavsiyelerde bulunuyor.Adem Asil, AA muhabirine, büyük başarılar elde etmek için çok fazla emek verdiğini ve bu gayretiyle dünyanın en iyi 3 sporcusu arasına girdiğini söyledi.En son Endonezya'daki yarışmaya da madalya için gittiğini belirten Adem, artık Türkiye'nin her cimnastik organizasyonunda iddialı olduğunu dile getirdi.Her şampiyonada madalyalar alarak yavaş yavaş olimpiyata doğru gitmek istediğini anlatan Milli cimnastikçi, şöyle konuştu:"En büyük hedefim olimpiyat madalyası. Şu ana kadar 2 olimpiyata katıldım, birinde beşinci, diğerinde yedinci oldum. Yavaş yavaş olacağına inanıyorum. Gerçekten bu sefer çok farklı çalışıyorum. Bu sefer cidden her detay için çalışıyoruz, hiç şans bırakmıyoruz. O yüzden ben bu sefer kendimi çok motive ediyorum, kendime daha çok inanıyorum. Fırsat buldukça minik cimnastikçilerle bir araya geliyorum. Böyle örnekleri önlerinde görmeleri önemli. Başarıya ulaşmaları için çok çalışması gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu minik sporcular arasından şampiyonlar çıkacak. Çünkü gerçekten çok çalışıyorlar. Her gün antrenmana geliyorlar. Hiç pes etmek yok. Yola devam mutlaka olacak."Adem Asil, ailesinin desteğiyle cimnastiğe devam edip büyük başarılara ulaştığını sözlerine ekledi.Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin de Adem Asil'in çok uzun bir kamp süreci ve yoğun bir çalışmanın ardından Endonezya'da madalyaya ulaştığını ifade etti.Adem'in dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele ettiğini vurgulayan Göktekin, "Adem'in spor kariyerinde sadece olimpiyat madalyasının eksik, onu da tamamlamak istiyoruz." dedi.