U17 Milli Takım, Bosna Hersek'i 3 golle geçti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek'i 3-1 mağlup etti.

calendar 11 Kasım 2025 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında Bosna Hersek'i 3-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki FK Vozdovac Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 16. dakikada Ali Demirbilek, 42. dakikada Yağız Fikri Şen ve 68. dakikada Tarık Buğra Kalpaklı kaydetti. Bosna Hersek'in golünü ise 46. dakikada Damjan Jovic attı.

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.


Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki ikinci maçında 14 Kasım Cuma günü Malta ile karşılaşacak.

