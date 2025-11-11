Haber Tarihi: 11 Kasım 2025 15:34 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 15:34

Borsa Neden Düştü, Düşüyor? (11 Kasım)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında kapatma davası açılması talebiyle Yargıtay'a bildirimde bulunması haberi, Türkiye siyasetinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Bildirimde, CHP'nin "seçimlerin güvenilirliğine ve seçmenin iradesini etkilemeye, demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşılmıştır" ifadeleri yer alıyor.

Borsa Neden Düştü, Düşüyor? (11 Kasım)
Abone Ol

Piyasa aktörleri, siyasi risklerdeki artışa genellikle hassasiyetle tepki verirler. Bu tür gelişmelerin Borsa İstanbul (BIST) üzerindeki olası etkileri ise, günün ekonomik verileri ve küresel piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

📉 Borsa İstanbul'daki Düşüşün Olası Nedenleri
11 Kasım'da Borsa İstanbul'da bir düşüş gözlemlenmesi durumunda, bu durumun ardında hem siyasi hem de ekonomik birden fazla faktör rol oynayabilir:

1. Siyasi Risk Algısının Yükselmesi (CHP Bildirimi)
Belirsizlik Ortamı: Bir ana muhalefet partisine yönelik kapatma davası bildiriminin ortaya çıkması, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik açısından büyük bir belirsizlik yaratır. Piyasalar ise en çok belirsizlikten etkilenir.

Yatırımcı Güveni: Siyasi tansiyonun yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve finansal piyasalarına duyduğu güveni zedeleyebilir, bu da hisse senetlerinden çıkışlara neden olabilir.

Demokrasi Vurgusu: Bildirimin içeriğindeki "demokratik düzeni etkilemeye yönelik" ifadeler, siyasi gerilimin derinleştiği algısını güçlendirerek risk primini artırabilir.

2. Küresel Piyasalar ve Ekonomik Veriler
Global Eğilimler: Türkiye piyasaları, küresel borsalardaki (özellikle ABD ve Avrupa) dalgalanmalardan etkilenir. 11 Kasım'daki Uluslararası piyasalardaki negatif hava (örneğin Asya endekslerindeki karışık görünüm veya Fed'in faiz politikalarına dair endişeler) satış baskısını tetiklemiş olabilir.

Makro Ekonomik Veriler: İmalat PMI, enflasyon, faiz kararları veya dış ticaret verileri gibi ülke içi ekonomik göstergelerdeki zayıflama işaretleri, (örneğin imalat sektöründe sipariş ve istihdamdaki daralma) yatırımcıları temkinli olmaya itebilir.

Para Politikası Beklentileri: Enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen yüksek faiz politikalarının etkileri ve bu politikaların süreceğine dair beklentiler, özellikle sanayi ve krediye duyarlı sektörler üzerinde baskı yaratabilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ayı ara tatil takvimi Gündem Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ayı ara tatil takvimi
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçı biletleri ücretsiz Milli Takım Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçı biletleri ücretsiz
KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak? 2025-2026 KYK burs ödeme tarihleri Gündem KYK bursu ne zaman yatacak, ödemeler toplu mu yapılacak? 2025-2026 KYK burs ödeme tarihleri
Juventus'ta yeni CEO Comolli Juventus Juventus'ta yeni CEO Comolli
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Fenerbahçe Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
U17 Milli Takım, Bosna Hersek'i 3 golle geçti Milli Takım U17 Milli Takım, Bosna Hersek'i 3 golle geçti
Hakan Safi: 'Fenerbahçe'den kimse çıkmayacak' Fenerbahçe Hakan Safi: "Fenerbahçe'den kimse çıkmayacak"
Borsa Neden Düştü, Düşüyor? (11 Kasım) Gündem Borsa Neden Düştü, Düşüyor? (11 Kasım)
Lionel Messi: 'Geri dönmek istiyorum' Barcelona Lionel Messi: "Geri dönmek istiyorum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak?
2
Erman Toroğlu: "Bu iş UEFA'ya da sıçrar"
3
Nijerya'da büyük şaşkınlık: Osimhen nerede?
4
La Liga devi Atletico Madrid satıldı!
5
Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması!
6
TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı: Süper Lig'den 27 isim!
7
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.