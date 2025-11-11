Borsa Neden Düştü, Düşüyor? (11 Kasım)

Piyasa aktörleri, siyasi risklerdeki artışa genellikle hassasiyetle tepki verirler. Bu tür gelişmelerin Borsa İstanbul (BIST) üzerindeki olası etkileri ise, günün ekonomik verileri ve küresel piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

📉 Borsa İstanbul'daki Düşüşün Olası Nedenleri

11 Kasım'da Borsa İstanbul'da bir düşüş gözlemlenmesi durumunda, bu durumun ardında hem siyasi hem de ekonomik birden fazla faktör rol oynayabilir:

1. Siyasi Risk Algısının Yükselmesi (CHP Bildirimi)

Belirsizlik Ortamı: Bir ana muhalefet partisine yönelik kapatma davası bildiriminin ortaya çıkması, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik açısından büyük bir belirsizlik yaratır. Piyasalar ise en çok belirsizlikten etkilenir.

Yatırımcı Güveni: Siyasi tansiyonun yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve finansal piyasalarına duyduğu güveni zedeleyebilir, bu da hisse senetlerinden çıkışlara neden olabilir.

Demokrasi Vurgusu: Bildirimin içeriğindeki "demokratik düzeni etkilemeye yönelik" ifadeler, siyasi gerilimin derinleştiği algısını güçlendirerek risk primini artırabilir.

2. Küresel Piyasalar ve Ekonomik Veriler

Global Eğilimler: Türkiye piyasaları, küresel borsalardaki (özellikle ABD ve Avrupa) dalgalanmalardan etkilenir. 11 Kasım'daki Uluslararası piyasalardaki negatif hava (örneğin Asya endekslerindeki karışık görünüm veya Fed'in faiz politikalarına dair endişeler) satış baskısını tetiklemiş olabilir.

Makro Ekonomik Veriler: İmalat PMI, enflasyon, faiz kararları veya dış ticaret verileri gibi ülke içi ekonomik göstergelerdeki zayıflama işaretleri, (örneğin imalat sektöründe sipariş ve istihdamdaki daralma) yatırımcıları temkinli olmaya itebilir.

Para Politikası Beklentileri: Enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen yüksek faiz politikalarının etkileri ve bu politikaların süreceğine dair beklentiler, özellikle sanayi ve krediye duyarlı sektörler üzerinde baskı yaratabilir.