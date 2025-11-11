Haber Tarihi: 11 Kasım 2025 11:20 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 11:20

Uzak Şehir 37. Bölüm İzle | Uzak Şehir 38. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Uzak Şehir 37. bölüm full izle tek parça seçeneği, son bölümü kaçıranlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Uzak Şehir son bölüm izle aramaları ise dizinin yayın gününden sonra zirveye çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip. İzleyiciler, yeni bölümü beklerken "Uzak Şehir 36. bölümde neler olmuştu" sorusunun yanıtını ve "Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" gibi soruları merak ediyor.

Uzak Şehir 37. Bölüm İzle | Uzak Şehir 38. Yeni Bölüm Fragmanı İzle
Abone Ol
Son bölümün ardından dizinin hayranları, hem olayları tekrar izlemek hem de yeni gelişmelere göz atmak için Uzak Şehir 37. bölüm full izle tek parça ve Uzak Şehir son bölüm izle aramalarını yapıyor. Özellikle Kanal D Uzak Şehir dizisi takipçileri, hikayenin önceki bölümünde yaşananları öğrenmek için "Uzak Şehir 36. bölümde neler olmuştu" sorusunu sıkça soruyor. Ayrıca dizinin gelecek bölümüne dair ipuçları veren Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? soruları da sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.
UZAK ŞEHIR 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir her hafta pazartesi günleri yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında ve resmi dijital kanallarda yayınlanıyor. Uzak Şehir 38. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

UZAK ŞEHIR 37. SON BÖLÜM İZLE

Uzak Şehir dizisinin 37. bölümü yayınlandı. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler, karakterlerin kaderini değiştiriyor. Kaçıranlar için Uzak Şehir 37. son bölümü YouTube üzerinden ve Kanal D web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sergen Yalçın'ın yeni kozu duran toplar Beşiktaş Sergen Yalçın'ın yeni kozu duran toplar
Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması! Galatasaray Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması!
Sergen Yalçın onay verdi: Davitashvili Beşiktaş Sergen Yalçın onay verdi: Davitashvili
Matthaus: 'Leroy Sane'ye bunu yapmazdım' Galatasaray Matthaus: "Leroy Sane'ye bunu yapmazdım"
Sadettin Saran'ın hayali: Alexander Sörloth Fenerbahçe Sadettin Saran'ın hayali: Alexander Sörloth
Uzak Şehir 37. Bölüm İzle | Uzak Şehir 38. Yeni Bölüm Fragmanı İzle Gündem Uzak Şehir 37. Bölüm İzle | Uzak Şehir 38. Yeni Bölüm Fragmanı İzle
Lyon - Wolfsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Lyon - Wolfsburg maçı canlı izle şifresiz Gündem Lyon - Wolfsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Lyon - Wolfsburg maçı canlı izle şifresiz
Fenerbahçe'nin şampiyonluk faktörü: Asensio Fenerbahçe Fenerbahçe'nin şampiyonluk faktörü: Asensio
Fatih Tekke'den iç sahada çarpıcı performans! Trabzonspor Fatih Tekke'den iç sahada çarpıcı performans!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erman Toroğlu: "Bu iş UEFA'ya da sıçrar"
2
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak?
3
TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı: Süper Lig'den 27 isim!
4
La Liga devi Atletico Madrid satıldı!
5
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama!
6
A Milli Takım'dan açıklama: "Takımdan çıkarıldı!"
7
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 8 isim tutuklandı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.