Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, hakkında çıkan iddialarla ilgili hukuki süreç başlatmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

calendar 11 Kasım 2025 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 13:24
Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu
Futbol kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından soruşturma başlatılan bahis iddiaları kapsamında, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Ersin, kendi adı ve TC kimlik numarası başka biri tarafından kullanılarak kendi adına bahis sitesi üyeliği yaptığı ve oynandığı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

"FEDERASYON BİZİ LEKEME ÇABASINA GİRMİŞ"


Savcılık çıkışı açıklama yapan Ersin Destanoğlu: "İzinden dolayı yurt dışındaydım. Haber verilince hemen geldim. Necip ağabey ile aynı şeyleri söyleyeceğim. Federasyon bizimle iletişime geçmeden isimleri açıkladı. Federasyon bizimle iletişime geçmeden ismimizi lekeleme çabasına girmiş! Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle işlerle işimiz olmadı, olmayacak da! Kendimizi lekeleyecek duruma düşmeyiz! İçimiz, vicdanımız rahat. Suç duyurusu yaptık. İlerleyen günlerde bunun açıklaması yapılır." dedi.

"NECİP AĞABEYLE ŞAŞKINIZ, SİNİRLİYİM"

Ersin, "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. O da açıkladı. Bizde de aynı durumlar var. Daha detaylı bir araştırmadan sonra isim açıklanırdı. Böyle isim karalamak en basiti. Daha detaylı bir çalışmadan sonra açıklama yapılırdı. Diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma olsa, süreç buraya gelmeyecekti. 4-5 takım ismini yeni duydum. Türkiye'den yok. Hep yabancı ülkelerden. 3-4 tane takım ismi gördüm. Bir tane kupon yapılmış. Üye olduktan sonra yapılan bonus kuponlarından. Necip ağabeyle sık sık konuştuk. Şaşkındık. Böyle bir durumla anılmamız! Üzülecek bir durum yok, sinirliyim. Kendimi biliyorum, vicdanım rahat!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ GENEL SEKRETERİ: "KURUNUN YANINDA YAŞ YANDI"

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, "Nereye giderse gitsin arkasında olduğumuzu söyledik. Tek soruşturmaya müdahil olan kulübüz. Kime, hangi kuruluşa giderse gitsin destekliyoruz. Ama kurunun yanında yaş da yandı diyecek bir durum yok. Değerli iki oyuncumuza olduğu gibi bir haksızlık olmamalı. Gerekli başvuruyu yaptılar. Kulüp olarak arkalarında olduğumuzu söylemek istiyorum." açıklamasını yaptı.

1024 FUTBOLCU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'nin soruşturmasında, hakemler gibi 1024 futbolcunun da bahis hesabı bulunduğu ve çeşitli platformlarda bahis oynadığı tespit edilmişti.

TFF'nin belirlemelerine göre, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun da bu isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
