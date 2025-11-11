Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Ademola Lookman için gelen soruya cevap verdi.

calendar 11 Kasım 2025 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 11:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması!
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, katıldığı ödül töreninde transfer için gelen soruya cevap verdi.

Yazgan, "Osimhen'in bir arkadaşı var Lookman. Devre arasında geliyor mu?" sorusunun ardından, "Sevgili başkanım, en son benzer bir ortamda Osimhen'i sordular. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vereyim? (Gülerek) Harika bir kadromuz var. Üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın istekleri, takımımızın ihtiyacı olduğu şekilde üzerine koymaya devam edeceğiz." dedi.

Yazgan, yeni sezonda da çifte kupayı hedeflediklerini söyledi. Eray Yazgan, "Geçen sene 25. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu sene 26'yı hedefliyoruz. 19. kez Türkiye Kupası'nı aldık ve 20. kupayı almak istiyoruz bu sene." diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
