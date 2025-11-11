Bracy-Williams'A 45 ay men cezası!

ABD'li sprinter Bracy-Williams, doping nedeniyle 45 ay ceza aldı.

calendar 11 Kasım 2025 15:39
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Erkekler 100 metrede dünya ikinciliği bulunan ABD'li atlet Marvin Bracy-Williams, doping yaptığı gerekçesiyle 45 ay men cezası aldı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 31 yaşındaki Bracy-Williams, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Şubat 2024'te geçici olarak spordan uzaklaştırıldı.

Başlangıçta soruşturmayı engellemeye çalışan ancak daha sonra ihlalleri kabul eden ABD'li sprinter, 45 ay men cezasına çarptırıldı.

Bracy-Williams, aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan ABD 4x100 metre bayrak takımında da yarışmıştı.

