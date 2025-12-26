Beşiktaş'a Ada'dan Arjantinli 10 numara!

Beşiktaş, devre arasında Brighton'a geri dönmesi beklenen Facundo Buonanotte'yi radarına aldı.

calendar 26 Aralık 2025 08:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Ara transferin en hareketli takımlarından birisi olması beklenen Beşiktaş 10 numara transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

GÜNDEMİNE ALDI

Devre arasında Rafa Silva ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlılar, Takvim'in haberine göre bu bölge için Brighton'ın 21 yaşındaki Arjantinli yıldızı Facundo Buonanotte'yi gündemine aldı.

12+2 KURALINA UYUYOR

Sezon başında Chelsea'ye kiralanan genç oyuncunun devre arasında Brighton'a geri dönmesi bekleniyor. TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralına da uyan Buonanotte için ilerleyen günlerde Brighton ile temasa geçilip teklif yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI


Maviler ile bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Tangocu'nun Brighton ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
