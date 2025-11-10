Atalanta, Ivan Juric'in görevine son verdi!

Atalanta, kötü sonuçların ardından teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırma kararı aldı.

calendar 10 Kasım 2025 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atalanta, Ivan Juric'in görevine son verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da ayrılık kararı alındı.

Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'in görevine son verdi.

Atalanta, bu sezon ligde 11 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puanla 11. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi, son olarak evinde Sassuolo'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Atalanta, Ivan Juric teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplamıştı.

Hırvat teknik adam, sezon başında kulüpte uzun yıllardır görev yapan Gian Piero Gasperini'nin yerine göreve gelmişti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.