Atalanta, Ivan Juric'in görevine son verdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da ayrılık kararı alındı.



Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'in görevine son verdi.



Atalanta, bu sezon ligde 11 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puanla 11. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi, son olarak evinde Sassuolo'ya 3-0 mağlup olmuştu.



Atalanta, Ivan Juric teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplamıştı.



Hırvat teknik adam, sezon başında kulüpte uzun yıllardır görev yapan Gian Piero Gasperini'nin yerine göreve gelmişti.