Atalanta, Ivan Juric'in görevine son verdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da ayrılık kararı alındı.
Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'in görevine son verdi.
Atalanta, bu sezon ligde 11 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puanla 11. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi, son olarak evinde Sassuolo'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Atalanta, Ivan Juric teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplamıştı.
Hırvat teknik adam, sezon başında kulüpte uzun yıllardır görev yapan Gian Piero Gasperini'nin yerine göreve gelmişti.
Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atalanta, teknik direktör Ivan Juric'in görevine son verdi.
Atalanta, bu sezon ligde 11 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puanla 11. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi, son olarak evinde Sassuolo'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Atalanta, Ivan Juric teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplamıştı.
Hırvat teknik adam, sezon başında kulüpte uzun yıllardır görev yapan Gian Piero Gasperini'nin yerine göreve gelmişti.