Türk Telekom, Litvanya deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında salı deplasmanda Litvanya kulübü Lietkabelis ile karşılaşacak.
Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
Grupta Türk Telekom 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2'nci, Lietkabelis ise 1 galibiyet, 5 yenilgiyle 9'uncu sırada yer alıyor.
İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada Türk Telekom'un 4-1 üstünlüğü bulunuyor.
