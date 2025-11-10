-
-
-
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi bankalar ve kamu kurumları açık mı, çalışıyor mu?
Haber Tarihi: 10 Kasım 2025 09:46 -
Güncelleme Tarihi:
10 Kasım 2025 09:46
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi bankalar ve kamu kurumları açık mı, çalışıyor mu?
10 Kasım resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım'ın yarın idrak edilecek olması nedeniyle merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı her yıl tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Bu anlamlı gün yaklaşırken, birçok vatandaş ise "10 Kasım resmi tatil mi, bankalar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Kasım Pazartesi günü bankalar ve kamu kurumlarının çalışma takvimi.
10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde anılacak. 10 Kasım'da düzenlenecek Atatürk'ü anma programlarıyla, vatandaşlar bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını ve minnetlerini dile getirecek. Çalışan vatandaşlar ise 10 Kasım 2025 Pazartesi günü resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi bankalar ve kamu kurumları açık mı, çalışıyor mu?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilmiştir ancak resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 10 Kasım, anma günü statüsündedir, dolayısıyla okullar, devlet daireleri, bankalar ve özel sektör bu gün normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.
Buna göre; 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, bankalar, kamu kurumları ve özel şirketler kapalı olmayacak ve olağan mesai düzenini sürdürecek.
09.05'TE ÜLKE GENELİNDE SAYGI DURUŞU YAPILACAK
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05'te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor.
