10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde anılacak. 10 Kasım'da düzenlenecek Atatürk'ü anma programlarıyla, vatandaşlar bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını ve minnetlerini dile getirecek. Çalışan vatandaşlar ise 10 Kasım 2025 Pazartesi günü resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi bankalar ve kamu kurumları açık mı, çalışıyor mu?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilmiştir ancak resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 10 Kasım, anma günü statüsündedir, dolayısıyla okullar, devlet daireleri, bankalar ve özel sektör bu gün normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.

Buna göre; 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, bankalar, kamu kurumları ve özel şirketler kapalı olmayacak ve olağan mesai düzenini sürdürecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği bu anlamlı gün, her yıl 10 Kasım sabahı saat 09.05'te ülke genelinde saygı duruşu ve anma törenleriyle yad ediliyor.