Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili konuştu.

calendar 11 Kasım 2025 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Salar, sponsorluklarla ilgili, "Çok ciddi ilgi var. Başarılar da inşallah gelecek. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak." dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz." şeklinde görüş belirtti.

