Los Angeles Lakers'ın yıldız oyun kurucusu Luka Doncic, 38 sayı üreterek takımını Charlotte Hornets karşısında 121-111'lik galibiyete taşıdı.Rui Hachimura 21 sayı kaydederken, bu performansının 13 sayısını kritik üçüncü çeyrekte buldu. Lakers, ikinci yarıda vites yükselterek mücadeleyi koparmayı başardı.Austin Reaves, Lakers adına 24 sayı ile karşılaşmaya önemli katkı verdi. Los Angeles ekibi böylece son yedi maçının altısını kazanarak form grafiğini yükseltmeye devam etti.Charlotte cephesinde Miles Bridges 34 sayı atarak öne çıktı ve bu performansını yedi üç sayılık isabetle süsledi. Çaylak oyuncu Kon Knueppel ise kariyerindeki ilk üçlü-dubleye çok yaklaştı; mücadeleyi 19 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist ile tamamladı. Hornets, LaMelo Ball ve Brandon Miller gibi iki ana skor gücünden yoksun şekilde sahada yer aldığı için hücumda istikrarsız bir görüntü çizmeye devam etti.Karşılaşmanın kırılma anı üçüncü çeyrekte yaşandı. Lakers, bu bölümde Hornets'ı 31-15'lik skorla geçerek oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Charlotte savunması Luka Doncic'i ikili sıkıştırmalarla durdurmaya odaklanınca, Rui Hachimura bu boşlukları değerlendirdi ve üç adet üç sayılık basket kaydetti. Beş kez NBA All-Star seçilen Doncic, maç boyunca Hornets savunmasının çözüm bulmakta en çok zorlandığı isim oldu.Hornets mücadeleye çok iyi başlayarak özellikle Miles Bridges'ın ilk çeyrekte attığı 16 sayı ve dört üçlükle öne çıktı. Ancak üçüncü çeyreğe gelindiğinde Charlotte hücumu büyük ölçüde duraksadı ve ritmini tamamen kaybetti. Aynı dönemde Doncic'in temposu ile Lakers'ın metotlu hücum işleyişi, farkın açılmasında belirleyici oldu.Gecenin diğer sonuçları:Washington Wizards 135 –Portland Trail Blazers 112 –Cleveland Cavaliers 138 –– 117 Chicago Bulls– 114 Dallas MavericksNew Orleans Pelicans 98 –– 113 Utah Jazz– 102 Los Angeles Clippers