Beşiktaş GAİN, Avrupa'da sahne alıyor

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Dolomiti Energia'yı ağırlayacak.

calendar 11 Kasım 2025 11:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN, Avrupa'da sahne alıyor
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında salı günü İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 82-79 mağlup oldu.

Dolomiti Energia ise üçer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada kendine yer buldu.

