Chicago Bulls yıldızı Coby White, baldır sakatlığından dönüş sürecine başlarken Windy City Bulls'a gönderildi.Chicago Bulls, hem yıldız oyun kurucu Coby White'ı hem de 2025 birinci tur seçimi Noa Essengue'yi Windy City Bulls'a atadığını duyurdu. Bu karar, Advocate Center'daki antrenman öncesinde açıklandı ve White'ın sakatlık sonrası dönüş programının resmen başladığını işaret etti. Haber, Bulls muhabiri K.C. Johnson tarafından bildirildi.Baldır zorlanması nedeniyle son dönemde forma giyemeyen White, geçen sezon Chicago için kilit rol oynamıştı. 74 maçta görev alan White; 20.4 sayı, 3.7 ribaunt ve 4.5 asist ortalamalarıyla kariyerinin en etkili sezonlarından birini geçirmiş; saha içinden yüzde 45.3, üç sayı çizgisinden ise yüzde 37 isabet oranı yakalamıştı.Skor üretimi ve oyun kuruculuğuyla bilinen White'ın G League süreci, ritmini yeniden bulması ve kondisyon kazanması için kullanılacak. White'ın kısa bir hazırlık döneminin ardından tekrar ana kadroya dönmesi bekleniyor.