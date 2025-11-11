Coby White, sakatlık dönüşü yolunda G League'e gönderildi

Chicago Bulls yıldızı Coby White, baldır sakatlığından dönüş sürecine başlarken Windy City Bulls'a gönderildi.

calendar 11 Kasım 2025 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Coby White, sakatlık dönüşü yolunda G League'e gönderildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chicago Bulls yıldızı Coby White, baldır sakatlığından dönüş sürecine başlarken Windy City Bulls'a gönderildi.

Chicago Bulls, hem yıldız oyun kurucu Coby White'ı hem de 2025 birinci tur seçimi Noa Essengue'yi Windy City Bulls'a atadığını duyurdu. Bu karar, Advocate Center'daki antrenman öncesinde açıklandı ve White'ın sakatlık sonrası dönüş programının resmen başladığını işaret etti. Haber, Bulls muhabiri K.C. Johnson tarafından bildirildi.

Baldır zorlanması nedeniyle son dönemde forma giyemeyen White, geçen sezon Chicago için kilit rol oynamıştı. 74 maçta görev alan White; 20.4 sayı, 3.7 ribaunt ve 4.5 asist ortalamalarıyla kariyerinin en etkili sezonlarından birini geçirmiş; saha içinden yüzde 45.3, üç sayı çizgisinden ise yüzde 37 isabet oranı yakalamıştı.


Skor üretimi ve oyun kuruculuğuyla bilinen White'ın G League süreci, ritmini yeniden bulması ve kondisyon kazanması için kullanılacak. White'ın kısa bir hazırlık döneminin ardından tekrar ana kadroya dönmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.