TOKİ 500 bin konut projesinde son durum: Sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hayata geçirilecek TOKİ sosyal konutlarının başvuru tarihleri kampanyaya ilgi gösteren vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

Resmî açıklamalarda, başvuruların henüz başlamadığı; e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Başvuruların 2025 yılının son çeyreği içerisinde başlaması bekleniyor. Başvuru ekranı açıldığında duyurunun projeyi tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, "Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız."dedi.

Bu açıklamaya göre, projede yaklaşık 500 bin konut inşa edilecek ve deprem bölgesinde hak sahibi olmayanlara, gençlere, 3 çocuklu ailelere, şehit-gazi yakınlarına öncelik verilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu bilgileri vermişti:

"Önümüzdeki ay sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşıyor olacak. Burada deprem bölgesine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut kapsamında konutlarımızı yapacağız."

Konutların illerde hangi bölgelerde inşaa edileceği illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.