10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2025





Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!



Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!



Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.



ATATÜRK YÜREĞİMDE



Atatürk yarın,

Atatürk bugün,

Atatürk dün.



Ben olmuş artık,

Yüreğimde,

Benimle her gün.



İleriye baktığımda,

Mavi mavi,

Atam bakar.



Anadolu kırlarında,

Türüm türüm,

Atam kokar.



Yazan: İSMAİL MALATYA







10 KASIM



Bir kalp durdu denilmiş

10 Kasım 1938'de

Hani ya durmuş mu?

O günden bu güne

Milyonlara ulaşmış

Durdu denilen kalp

Her geçen gün

Çoğalarak….

Dünyanın dört bir yanında

Ve ritim tutarak atıyor

Tüm yüreklerde…



Yazan: Burhan KÜÇÜK







Atatürk ve Bıraktıkları



Artık o yok aramızda,

Büyük önder bulutlarda.

Cumhuriyeti kurdu,

Saltanatı vurdu.



Hep bizi izliyor yukarda,

Yaptıklarını görüyor her anda.

Birçok insanı kurtardı,

Sonra aramızdan ayrıldı.



Her zaman anılarda,

Kurdukları yanımızda,

Kurtardkları burada,

Ama o yok aramızda.



Yazan: Yusuf Emre Evci



MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM



Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

Yeleleri alevden al bir ata binmiş

Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,

Altın saçları dalgalanıyor rüzg,rda,

Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri...



Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında

Destanlar yaratıyor cihanın görmediği

Arkasından dağ dağ ordular geliyor

Her askeri Mustafa Kemal gibi.



Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel

Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere.

Al bir ata binmiş yalın kılıç

Koşuyorlar zaferden zafere...



Mustafa Kemal'i düşünüyorum;

Ölmemiş bir Kasım sabahı!

Yine bizimle beraber her yerde.

Yaşıyor dört köşesinde vatanın

Yaşıyor damar damar yüreklerde.



Mustafa Kemal'i düşünüyorum:

Altın saçları dalgalanıyor rüzg,rda,

Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.

Uykularıma giriyor her gece.

Elllerinden öpüyorum.



Yazan: Ü.Yaşar OĞUZCAN



SANKİ BU GÜN



Atatürk'ün doğduğu gün

Sanki bu gün

Yurdu bize emanet ettiği gün

Sanki bu gün



Yudru düşmanlardan kurtardığı gün

Ankara'yı başkent yaptığı gün

Cumhuriyeti kurduğu gün

Sanki bu gün



Büyüyüp asker olduğu gün

Herkesin ağladığı gün

Atatürk'ün öldüğü gün

Sanki bu gün



Yazan: Mustafa ÇAĞLAR



BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL



Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...



Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...



Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...



Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...



Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzg,rda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...



Yazan: Y.Doğan ERGENELİ



ATATÜRK



Büyük Önd?r At?türk ,

Özgürce y?şıyoruz ,

Kurduğun cumhuriyeti ,

Gönüld?n seviyoruz.



Büyük Önder Atatürk ,

Yolundan gidiyoruz ,

Göst?rdiğin hedefe ,

Yılmadan yürüyoruz.



Büyük Önder At?türk ,

Seninle büyüyoruz ,

H?r 10 K?sım g?linc? ,

S?ni çok özlüyoruz.



Yazan: Birk?n S?ylu



MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI



Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

Bir 1O Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği...



Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

"Ne Mutlu Türküm Diyene."



Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

"Övün, Çalış, Güven."



Yazan: F. Hüsnü DAĞLARCA







10 KASIM'A EN ÖZEL ŞİİRLER

10 KASIM



10 Kasım 1938,

Günlerden Perşembe.

Atatürk'üm ölmüş,

Saat dokuzu beş geçe.



Çökmüş bir matem havası,

Milletimin üstüne,

Gözyaşları sel olmuş

Akmış Marmara Denizi'ne



Herkes akın akın,

Dolmabahçe'ye koşmuş,

Büyük kurtarıcı artık,

Aramızdan ayrılmış.



Atatürk'süz yaşamak,

Çok zor gelse de millete,

Kalplerde yaşatılmış,

O veciz sözleriyle.



Emanet etmiş bizlere,

Kurduğu cumhuriyeti.

Var oldukça bu dünya,

Bilmeliyiz kıymetini.



KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN



Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.



Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.



Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.



İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.



ATATÜRK



Bir gün sordum babama,

Atatürk neden büyük?

Çocuğum dedi bana,

Onu seviyor her Türk.



Onu biz değil yalnız,

Üstün tanır her millet.

En büyük eseridir

Kurduğu cumhuriyet.



Çok kötü bir zamandı,

Uçurumdaydı vatan.

O büyük kahramandı,

Yurdumuzu kurtaran.



Kalbimiz sevgi dolu,

Yol gösteren o,Türk'e

Yolumuz onun yolu,

Saygı duy Atatürk'e!...



ATATÜRK'ÜN SESİ



Atatürk'ün sesi

Bazen Erzurum Kongresi

Bazen Sivas

Bazen Anadolu'da sert bir rüzgar



Atatürk'ün sesi

Bazen Ankara'da ilk Millet Meclisi

Bazen Orta Anadolu'da kartal

Bazen Akdeniz'de tatlı bir rüzgar



Atatürk'ün sesi

Gökyüzünde ak bir bulut

Bazen önünde İzmir'e ordular akar

Bazen Akdeniz'de bir kartal



Atatürk'ün sesi

Bazen devrimlerin alfabesi

Bazen Cumhuriyetin gür sesi

Bazen Menemen'de deli bir rüzgar







ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ!



Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi



Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığının bozulmasına ve ölümüne neden olan hastalık konusunda çeşitli iddialar vardır. Bir karaciğer rahatsızlığına dair hemen herkes aynı fikirdedir. Ancak hastalığın adı konusundaki tartışmalar günümüzde bile devam etmektedir. Atatürk'ün sağlığı 1937 yılından itibaren bozulmaya başladı. 1938 başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlükle önleniyordu.



Siroz teşhisi konulması



Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği öne sürüldü ve köşk ilaçlamaya alındı. Atatürk de özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e gönderildi. Termal Otel'de, 22 Ocak 1938 günü Atatürk'ü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından kuşkulandı ve Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger, Atatürk'e mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye etti. Atatürk, Termal Otel'deki tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya hareket etti.



Atatürk'ün ölümünden sonra çekilen bir fotoğrafı, Dolmabahçe Sarayı.



Fransa'dan doktor getirtilmesi



Atatürk'ün sağlık durumunun ciddiyet göstermesi hükümeti de telaşlandırdı. Başbakan Cel,l Bayar,Avrupa'dan iki hekim getirilmesini önerse de Atatürk o günlerdeki Hatay Sorunu yüzünden hastalığının dışarıda duyulmasının iyi olmayacağını düşündüğünü belirtti ve bunu reddetti. Türk doktorların kapsamlı bir muayene yapmasını kabul etti. Nihayet 6 Mart 1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisini yenilediler. Atatürk'ün kesinlikle alkolü kesmesi gerektiğini ve yoğun çalışma temposunu biraz düşürmesini istediler. Atatürk bu önerilere olumlu yanıt verdi. Bu muayeneden bir süre sonra Başbakan Cel,l Bayar'ın tavsiyesi üzerine Paris Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Noel Fissenger Ankara'ya davet edildi. Fransız doktor Atatürk'ü muayene etti ve diğer doktorların teşhis ve tavsiyeleriyle örtüşen bir tanı-tedavi ortaya koydu. Fransız doktorun sözleri ve tavsiyeleri ve tavırları Atatürk'ü oldukça memnun eder cinstendi. İlk teşhisten sonra Fissinger Atatürk'e "Efendim, büyük savaşlar kazanmış olabilirsiniz ancak bu olayda vaka sizsiniz ve bende sizin komutanınızım, lütfen bu hususu unutmayınız" telkininde bulunmuş ve Atatürk de gerçekten doktorun tavsiyelerini ciddi şekilde uygulamıştır.





11 Kasım 1938'e ait bir gazete



Son kez Ankaralıların karşısına çıkışı



Atatürk'ün rahatsızlığı ve özellikle Avrupa'dan doktor getirtilmesi, dünyada geniş bir yankı buldu. Atatürk'ün ölmek üzere olduğu ve siyasi mirasını kime bırakacağı yönündeki haberler üzerine Atatürk tüm dünyaya sağlıklı olduğunu göstermek istercesine 19 Mayıs 1938 günü Ankara Stadyumu'nda halkın karşısına çıktı. O gün son defa Ankaralıların karşısındaydı. Kutlamalar çok parlak geçti hatta o günün anısına Ankara Stadyumu'nun adı 19 Mayıs Stadyumu olarak değiştirildi..



Hatay Sorunu'nun çözülmesi



Atatürk aynı gün törenden sonra Mersin'e hareket etti. Daha sonra Adana'ya geçti. Askeri geçit törenleri yaptırdı ve ordunun başında olduğunu herkese gösterdi. Yaptıkları işe yaramıştı, dış basında hastalık, hatta "ölüyor" tarzı haberler kesildi. Fransızlar Hatay konusunda tüm şartları kabul ettiklerini bildirdiler. Ancak bu seyahat Atatürk'ün hastalığını iyiden iyiye arttırmıştı. Atatürk 26 Mayıs 1938 günü son defa Ankara'dan ayrıldı, İstanbul'a hareket etti.



Atatürk, İstanbul'da 1 Haziran 1938'den 25 Temmuz 1938'e kadar Savarona Yatı'nda kaldı. Yaz sıcakları üzerine tekrar Dolmabahçe Sarayı'na döndü. Bu arada Hatay sorunu da çözüldü ve Türk Ordusu Temmuz ayı başlarında Hatay'a girdi.



Atatürk'ün karaciğerindeki rahatsızlık iyiden iyiye artmıştı. Doktor Fissenger ve Türk doktorların tekrar yaptıkları muayeneler karında su toplanmaya başladığını gösteriyordu



Atatürk'ün Mozelesi



Vasiyeti



5 Eylül 1938 günü Atatürk vasiyetini yazdı ve bütün malvarlığını belirli şartlarla, genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı. Kız kardeşine ve manevi çocuklarına, İsmet İnönü'nün çocuklarına para yardımı yapılmasını belirtti. Ayrıca Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na da belirli miktarlarda yardım yapılmasını istedi.



6 Eylül 1938'de Fransız doktor Fissenger üçüncü defa İstanbul'a geldi. Atatürk'ün karnında biriken su iyice artmıştı. O gün yapılan su alma işlemi ile Atatürk'ün karnından tam 6 litre su alındı. Fakat buna karşılık Atatürk'ü daha da rahatlatmak için 12 litre su alındığı söylendi. 18 Eylül 1938'de Başbakan Cel,l Bayar, Dolmabahçe Sarayı'na geldi ve dört yıllık ekonomik plan dosyasını Atatürk'e sundu. Atatürk ülke ekonomisi için çok önem taşıyan projelerin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin önünde en fazla üç yıl olduğunu, bir dünya savaşı çıkacağını ve bir an önce bu projelerin hayata geçirilmesini istedi.



Komaya girmesi



Hastalık gitgide ilerlemekteydi. Atatürk'ün karnında yeniden su toplanmıştı. Ekim ayında yapılan bir işlemle bu su da alındı.İşlemin ardından 16 Ekim 1938 günü öğleden sonra Atatürk ağır bir komaya girdi. Hükümet, ulusu Atatürk'ün sağlık durumundan haberdar etmek için 17 Ekim 1938'den itibaren Anadolu Ajansı aracılığı ile resmi tebliğler yayınlamaya başladı. Atatürk girdiği komadan 21 Ekim günü çıktı. Çok istemesine rağmen sağlık durumu elvermediği için 29 Ekim 1938 günü Ankara'da cumhuriyetin onbeşinci yıldönümü kutlamalarına katılamadı. Bayram nedeniyle Ankara'da düzenlenen törenlerde Türk Ordusu'na hitaben yazdığı bayram konuşmasını Başbakan Cel,l Bayar okudu. Atatürk'ün hastalığı ve Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkamayışı bayrama hüzün düşürdü.29 Ekim akşamı Ankara'dan dönen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken Atatürk'e büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Atatürk'ün TBMM beşinci dönem dördüncü yasama yılını açış konuşmasını da 1 Kasım 1938'de Başbakan Cel,l Bayar okudu.



Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,Ulusun egemen olduğunuÖzgür olduğunuHaykıracağım haykıracağım işte,Senin sustuğunca!Yolunda yürüyeceğim Atatürk;Ana baba oğul kız,Dere tepe bucak köy,Yeryüzü yaşamalarımla değilOralarda, Senin gittigince!Atatürk, taşıyacağımÇanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,Senin taşıdığını;Yurdun gök ülküsüDalgalanırken,Senin bayrağını yücelteceğim.Senin çıktığınca.ATATÜRK YÜREĞİMDEAtatürk yarın,Atatürk bugün,Atatürk dün.Ben olmuş artık,Yüreğimde,Benimle her gün.İleriye baktığımda,Mavi mavi,Atam bakar.Anadolu kırlarında,Türüm türüm,Atam kokar.Yazan: İSMAİL MALATYA10 KASIMBir kalp durdu denilmiş10 Kasım 1938'deHani ya durmuş mu?O günden bu güneMilyonlara ulaşmışDurdu denilen kalpHer geçen günÇoğalarak….Dünyanın dört bir yanındaVe ritim tutarak atıyorTüm yüreklerde…Yazan: Burhan KÜÇÜKAtatürk ve BıraktıklarıArtık o yok aramızda,Büyük önder bulutlarda.Cumhuriyeti kurdu,Saltanatı vurdu.Hep bizi izliyor yukarda,Yaptıklarını görüyor her anda.Birçok insanı kurtardı,Sonra aramızdan ayrıldı.Her zaman anılarda,Kurdukları yanımızda,Kurtardkları burada,Ama o yok aramızda.Yazan: Yusuf Emre EvciMUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUMMustafa Kemal'i düşünüyorum;Yeleleri alevden al bir ata binmişAşıyor yüce dağları, engin denizleri,Altın saçları dalgalanıyor rüzg,rda,Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri...Mustafa Kemal'i düşünüyorum;Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarındaDestanlar yaratıyor cihanın görmediğiArkasından dağ dağ ordular geliyorHer askeri Mustafa Kemal gibi.Mustafa Kemal'i düşünüyorum;Gelmiş geçmiş kahramanlara bedelHükmediyor uçsuz bucaksız göklere.Al bir ata binmiş yalın kılıçKoşuyorlar zaferden zafere...Mustafa Kemal'i düşünüyorum;Ölmemiş bir Kasım sabahı!Yine bizimle beraber her yerde.Yaşıyor dört köşesinde vatanınYaşıyor damar damar yüreklerde.Mustafa Kemal'i düşünüyorum:Altın saçları dalgalanıyor rüzg,rda,Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.Uykularıma giriyor her gece.Elllerinden öpüyorum.Yazan: Ü.Yaşar OĞUZCANSANKİ BU GÜNAtatürk'ün doğduğu günSanki bu günYurdu bize emanet ettiği günSanki bu günYudru düşmanlardan kurtardığı günAnkara'yı başkent yaptığı günCumhuriyeti kurduğu günSanki bu günBüyüyüp asker olduğu günHerkesin ağladığı günAtatürk'ün öldüğü günSanki bu günBir Tutkudur Mustafa Kemal;Nice sevdalara değişilmeyen.Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,Bir baştır, vazgeçilmeyen...Bir Türküdür Mustafa Kemal;Suskun ağızlarda söyleşir, durur.Çaltıburnu'nda gözetir denizi.Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...Bir İnançtır Mustafa Kemal;Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...Bir Anlamdır Mustafa Kemal;Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.Özgürlük diyor, al atının üstünde,Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...Bir Bayraktır Mustafa Kemal;Çekilmiş kalelere, rüzg,rda dalgalanan.Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,Işık tutan, güç veren, yol bulan...Yazan: Y.Doğan ERGENELİATATÜRKBüyük Önd?r At?türk ,Özgürce y?şıyoruz ,Kurduğun cumhuriyeti ,Gönüld?n seviyoruz.Büyük Önder Atatürk ,Yolundan gidiyoruz ,Göst?rdiğin hedefe ,Yılmadan yürüyoruz.Büyük Önder At?türk ,Seninle büyüyoruz ,H?r 10 K?sım g?linc? ,S?ni çok özlüyoruz.Yazan: Birk?n S?yluBen Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,Mavicek bebelerin, ak kızların,Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,Bir 1O Kasım gecesiYazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:-Ey Türk gençliği...Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,Şimdi destan ellerimle yazıyorum,Yeşiline suyun,Kuşun,Yelin,Yaprağın:"Ne Mutlu Türküm Diyene."Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyimBayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,Elimde tebeşirYazıyorum kara gecenin üstüneYazıyorum armağanımı:"Övün, Çalış, Güven."Yazan: F. Hüsnü DAĞLARCA10 KASIM10 Kasım 1938,Günlerden Perşembe.Atatürk'üm ölmüş,Saat dokuzu beş geçe.Çökmüş bir matem havası,Milletimin üstüne,Gözyaşları sel olmuşAkmış Marmara Denizi'neHerkes akın akın,Dolmabahçe'ye koşmuş,Büyük kurtarıcı artık,Aramızdan ayrılmış.Atatürk'süz yaşamak,Çok zor gelse de millete,Kalplerde yaşatılmış,O veciz sözleriyle.Emanet etmiş bizlere,Kurduğu cumhuriyeti.Var oldukça bu dünya,Bilmeliyiz kıymetini.Yan yana iki çocuk görsemİşte Atatürk diyorumÖzgürlüğün toprağı uyanıyorİçin için seviniyorum.Koşuşan iki öğrenci görsemİçimin güneşi ısınıyorYürüyen bir bakış gibiMustafa Kemal geliyor.Kol kola iki işçi görsemEkmeğim çoğalıyor birdenBir ışık düşüyor ortalığaİşte Atatürk diyorum.İşte Atatürk diyorumİlk kuruluş öncüleriBir gül çağrısında hepsiBize uzanmış elleri.ATATÜRKBir gün sordum babama,Atatürk neden büyük?Çocuğum dedi bana,Onu seviyor her Türk.Onu biz değil yalnız,Üstün tanır her millet.En büyük eseridirKurduğu cumhuriyet.Çok kötü bir zamandı,Uçurumdaydı vatan.O büyük kahramandı,Yurdumuzu kurtaran.Kalbimiz sevgi dolu,Yol gösteren o,Türk'eYolumuz onun yolu,Saygı duy Atatürk'e!...ATATÜRK'ÜN SESİAtatürk'ün sesiBazen Erzurum KongresiBazen SivasBazen Anadolu'da sert bir rüzgarAtatürk'ün sesiBazen Ankara'da ilk Millet MeclisiBazen Orta Anadolu'da kartalBazen Akdeniz'de tatlı bir rüzgarAtatürk'ün sesiGökyüzünde ak bir bulutBazen önünde İzmir'e ordular akarBazen Akdeniz'de bir kartalAtatürk'ün sesiBazen devrimlerin alfabesiBazen Cumhuriyetin gür sesiBazen Menemen'de deli bir rüzgarAnıtkabir'de Atatürk'ün mozolesiMustafa Kemal Atatürk'ün sağlığının bozulmasına ve ölümüne neden olan hastalık konusunda çeşitli iddialar vardır. Bir karaciğer rahatsızlığına dair hemen herkes aynı fikirdedir. Ancak hastalığın adı konusundaki tartışmalar günümüzde bile devam etmektedir. Atatürk'ün sağlığı 1937 yılından itibaren bozulmaya başladı. 1938 başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlükle önleniyordu.Siroz teşhisi konulmasıBu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği öne sürüldü ve köşk ilaçlamaya alındı. Atatürk de özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e gönderildi. Termal Otel'de, 22 Ocak 1938 günü Atatürk'ü muayene eden Dr. Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından kuşkulandı ve Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger, Atatürk'e mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye etti. Atatürk, Termal Otel'deki tedavisine bir süre daha devam etti, ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya hareket etti.Atatürk'ün ölümünden sonra çekilen bir fotoğrafı, Dolmabahçe Sarayı.Fransa'dan doktor getirtilmesiAtatürk'ün sağlık durumunun ciddiyet göstermesi hükümeti de telaşlandırdı. Başbakan Cel,l Bayar,Avrupa'dan iki hekim getirilmesini önerse de Atatürk o günlerdeki Hatay Sorunu yüzünden hastalığının dışarıda duyulmasının iyi olmayacağını düşündüğünü belirtti ve bunu reddetti. Türk doktorların kapsamlı bir muayene yapmasını kabul etti. Nihayet 6 Mart 1938 günü beş doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisini yenilediler. Atatürk'ün kesinlikle alkolü kesmesi gerektiğini ve yoğun çalışma temposunu biraz düşürmesini istediler. Atatürk bu önerilere olumlu yanıt verdi. Bu muayeneden bir süre sonra Başbakan Cel,l Bayar'ın tavsiyesi üzerine Paris Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Noel Fissenger Ankara'ya davet edildi. Fransız doktor Atatürk'ü muayene etti ve diğer doktorların teşhis ve tavsiyeleriyle örtüşen bir tanı-tedavi ortaya koydu. Fransız doktorun sözleri ve tavsiyeleri ve tavırları Atatürk'ü oldukça memnun eder cinstendi. İlk teşhisten sonra Fissinger Atatürk'e "Efendim, büyük savaşlar kazanmış olabilirsiniz ancak bu olayda vaka sizsiniz ve bende sizin komutanınızım, lütfen bu hususu unutmayınız" telkininde bulunmuş ve Atatürk de gerçekten doktorun tavsiyelerini ciddi şekilde uygulamıştır.Son kez Ankaralıların karşısına çıkışıAtatürk'ün rahatsızlığı ve özellikle Avrupa'dan doktor getirtilmesi, dünyada geniş bir yankı buldu. Atatürk'ün ölmek üzere olduğu ve siyasi mirasını kime bırakacağı yönündeki haberler üzerine Atatürk tüm dünyaya sağlıklı olduğunu göstermek istercesine 19 Mayıs 1938 günü Ankara Stadyumu'nda halkın karşısına çıktı. O gün son defa Ankaralıların karşısındaydı. Kutlamalar çok parlak geçti hatta o günün anısına Ankara Stadyumu'nun adı 19 Mayıs Stadyumu olarak değiştirildi..Atatürk aynı gün törenden sonra Mersin'e hareket etti. Daha sonra Adana'ya geçti. Askeri geçit törenleri yaptırdı ve ordunun başında olduğunu herkese gösterdi. Yaptıkları işe yaramıştı, dış basında hastalık, hatta "ölüyor" tarzı haberler kesildi. Fransızlar Hatay konusunda tüm şartları kabul ettiklerini bildirdiler. Ancak bu seyahat Atatürk'ün hastalığını iyiden iyiye arttırmıştı. Atatürk 26 Mayıs 1938 günü son defa Ankara'dan ayrıldı, İstanbul'a hareket etti.Atatürk, İstanbul'da 1 Haziran 1938'den 25 Temmuz 1938'e kadar Savarona Yatı'nda kaldı. Yaz sıcakları üzerine tekrar Dolmabahçe Sarayı'na döndü. Bu arada Hatay sorunu da çözüldü ve Türk Ordusu Temmuz ayı başlarında Hatay'a girdi.Atatürk'ün karaciğerindeki rahatsızlık iyiden iyiye artmıştı. Doktor Fissenger ve Türk doktorların tekrar yaptıkları muayeneler karında su toplanmaya başladığını gösteriyordu5 Eylül 1938 günü Atatürk vasiyetini yazdı ve bütün malvarlığını belirli şartlarla, genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı. Kız kardeşine ve manevi çocuklarına, İsmet İnönü'nün çocuklarına para yardımı yapılmasını belirtti. Ayrıca Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na da belirli miktarlarda yardım yapılmasını istedi.6 Eylül 1938'de Fransız doktor Fissenger üçüncü defa İstanbul'a geldi. Atatürk'ün karnında biriken su iyice artmıştı. O gün yapılan su alma işlemi ile Atatürk'ün karnından tam 6 litre su alındı. Fakat buna karşılık Atatürk'ü daha da rahatlatmak için 12 litre su alındığı söylendi. 18 Eylül 1938'de Başbakan Cel,l Bayar, Dolmabahçe Sarayı'na geldi ve dört yıllık ekonomik plan dosyasını Atatürk'e sundu. Atatürk ülke ekonomisi için çok önem taşıyan projelerin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin önünde en fazla üç yıl olduğunu, bir dünya savaşı çıkacağını ve bir an önce bu projelerin hayata geçirilmesini istedi.Hastalık gitgide ilerlemekteydi. Atatürk'ün karnında yeniden su toplanmıştı. Ekim ayında yapılan bir işlemle bu su da alındı.İşlemin ardından 16 Ekim 1938 günü öğleden sonra Atatürk ağır bir komaya girdi. Hükümet, ulusu Atatürk'ün sağlık durumundan haberdar etmek için 17 Ekim 1938'den itibaren Anadolu Ajansı aracılığı ile resmi tebliğler yayınlamaya başladı. Atatürk girdiği komadan 21 Ekim günü çıktı. Çok istemesine rağmen sağlık durumu elvermediği için 29 Ekim 1938 günü Ankara'da cumhuriyetin onbeşinci yıldönümü kutlamalarına katılamadı. Bayram nedeniyle Ankara'da düzenlenen törenlerde Türk Ordusu'na hitaben yazdığı bayram konuşmasını Başbakan Cel,l Bayar okudu. Atatürk'ün hastalığı ve Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkamayışı bayrama hüzün düşürdü.29 Ekim akşamı Ankara'dan dönen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken Atatürk'e büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Atatürk'ün TBMM beşinci dönem dördüncü yasama yılını açış konuşmasını da 1 Kasım 1938'de Başbakan Cel,l Bayar okudu.

Vatandaşlarımız 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde görseller, günün anlam ve önemini anlatan şiirler, önemli sözler paylaşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da anma mesajları gönderebilirsiniz. Atatürk'ü saygıyla ve sevgiyle andığımızı göstermek adına sosyal medyada mesjalarla paylaşımlar yapılıyor. Instagram'da paylaşılacak 10 Kasım Atatürk mesajları arayanlar, bu habere göz atabilirsiniz. Yılın en özel anlarından olan 10 Kasım için mesajlara ve paylaşımlara anında bakabilirsiniz...Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hürmet, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemali ebediyete irtihalinin YIL dönümünde saygıyla yad ediyorum.Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum.Milli iradeyi h,kim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren bir seviyeye ulaşmamızda pay sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum.İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının sene-i devriyesinde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz. Dünya var oldukça adın yaşayacak Büyük Atatürk ruhun şad olsun.10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum.Bugün Büyük Önder'i kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşarken, öğretileri ışığında emanetlerine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmeye azimliyiz.Büyük Önder'in en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yücelteceğimize olan azim ve kararlılığımızı yineliyor, aramızdan ayrılışının 86'uncu yıl dönümünde O'nu bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.Ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, şükran ve rahmetle anıyor, manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum.Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.Amacımız 'Ey yükselen yeni nesil! cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' vasiyetine sahip çıkarak, cumhuriyetimizi korumak ve yükseltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.İstiklal Savaşımızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum"İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır o, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.""Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır"."Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez." -Avusturyalı Heykeltraş Krippel"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği d,hilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.""O, yüce bir dağa benzer eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler bu dağın azametini kavrayabilmek için, o'na çok uzaklardan bakmak gerekir. "-Claude Farrer"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…""Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.""Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır." -Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı." -National Tidence Gazetesi, Danimarka"Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir." -Timpul Gazetesi, 12 Kasım 1938"Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 86. Yılı. Bu yılda her yıl olduğu törenler ile anılacak.Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında, güneş doğmuyor, hava karardık sokaklar ıssız... Cumhuriyet ağlıyor!Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır.Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasım'ı daha seni y,d ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.Rüzg,r ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.10 Kasım'da ben üzgünüm neden? Çünkü bizden ayrıldı Atatürk'üm, bizden kalbimiz kırık gönlümüz buruk çünkü bizden ayrıldı en güzel varlık.Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.