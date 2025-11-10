TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı: Süper Lig'den 27 isim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu.

10 Kasım 2025 19:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 900 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Açıklanan isimler arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan isimler de yer aldı. 

TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan sadece 4 tanesinden futbolcu yer almadı. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)

Bahis soruşturmasıyla ilgili aralarında aktif Süper Lig oyuncularının da olduğu 47 futbolcu ilgili durumun tıpkı hakem Zorbay Küçük gibi olduğu öne sürüldü. Bu futbolcuların da TC kimlik numaralarıyla başkaları tarafından bilgileri dışında açılmış bahis hesapları olduğu iddia edildi.



Bu arada TFF, bahis oynayan teknik direktör, başkan, yönetici ve menajerleri açıklayacak.

İŞTE TFF'NİN LİSTESİNDE YER ALAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI:

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Trabzonspor:

Salih Malkoçoğlu

Boran Başkan

Galatasaray:

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

Alanyaspor:

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

Rizespor:

Efe Doğan

Furkan Orak

Gaziantep FK:

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

Göztepe:

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa:

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor:

Celil Yüksel

Konyaspor:

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

Kayserispor:

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak

- 1. Lig'de 77 futbolcu

- 2. Lig'de 282 futbolcu

- 3. Lig'de 629 futbolcu

- Diğer, 9 futbolcu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir."

