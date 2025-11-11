Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, transferle ilgili konuştu.

calendar 11 Kasım 2025 15:58
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Topbaş, transfer sorusunun ardından, "Transfer konusuna gelince, anlıyorum herkes en çok bunu merak ediyor. Şu an henüz önümüzde 2 aylık bir süreç var. Takımızın da yükselerek devam eden bir performansı var. Bu durumda ben spesifik pozisyonları basın önünde konuşmaktan ziyade hocamızın talepleri doğrultusunda bir çalışma ve yapılanmayı içeride tutmayı daha doğru buluyorum. Tabii ki hocamızın isteklerinin gereklerini yerine getirmek için biz varız. Ocakta hocamız istediği takdirde bu eksikleri gidereceğiz. Takımımıza gerekli görüldüğü an güçlendirmeye hazırız." dedi.

TEDESCO'NUN TALEBİ OLDU MU?

Ömer Topbaş, bu sözlerinin ardından, "Sayın Tedesco henüz bir istekte bulundu mu?" sorusuna ise, "İçeride konuşuyoruz diyeyim." yanıtını verdi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.