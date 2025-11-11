Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.
Topbaş, transfer sorusunun ardından, "Transfer konusuna gelince, anlıyorum herkes en çok bunu merak ediyor. Şu an henüz önümüzde 2 aylık bir süreç var. Takımızın da yükselerek devam eden bir performansı var. Bu durumda ben spesifik pozisyonları basın önünde konuşmaktan ziyade hocamızın talepleri doğrultusunda bir çalışma ve yapılanmayı içeride tutmayı daha doğru buluyorum. Tabii ki hocamızın isteklerinin gereklerini yerine getirmek için biz varız. Ocakta hocamız istediği takdirde bu eksikleri gidereceğiz. Takımımıza gerekli görüldüğü an güçlendirmeye hazırız." dedi.
TEDESCO'NUN TALEBİ OLDU MU?
Ömer Topbaş, bu sözlerinin ardından, "Sayın Tedesco henüz bir istekte bulundu mu?" sorusuna ise, "İçeride konuşuyoruz diyeyim." yanıtını verdi.
