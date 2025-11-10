Erman Toroğlu: 'Bu iş UEFA'ya da sıçrar'

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 2014 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.



Bahis operasyonunu değerlendiren Erman Toroğlu, bu olayın UEFA'ya da sıçrayabileceğini iddia etti.



"ACIMAMAK LAZIM"



Erman Toroğlu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada "Temizlik başladı, şaşırmadım çünkü yıllardır bunları konuşuyorum. Acımamak lazım. Bu temizliğin devam etmesi lazım." dedi.



"BAHİS SKANDALI BÜYÜYECEK"



Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu "Bahis skandalı büyüyecek. Bu sadece Türkiye'de değil, UEFA'da da ortaya çıkacak." iddiasında bulundu.



