Juventus'ta yeni CEO Comolli

Damien Comolli, Juventus'un yeni CEO'su oldu.

calendar 11 Kasım 2025 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İtalyan ekibi Juventus, Damien Comolli'yi üst yönetici (CEO) görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Gianluca Ferrero başkanlığında toplanan yönetim kurulunun Comolli'yi üst yönetici olarak atadığı, genel müdürlük pozisyonunun ise kaldırıldığı kaydedildi.

53 yaşındaki Fransız spor adamı, 2018-20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.

