Cleveland Cavaliers All-Star oyun kurucusu Darius Garland, Miami Heat karşısında oynanan ve 140-138 Miami galibiyetiyle sonuçlanan uzatma maçının üçüncü çeyreğinde sol ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle oyunu terk etti.

calendar 11 Kasım 2025 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
ESPN'in haberine göre Garland, sezonun ilk yedi maçını kaçırdıktan sonra yeniden sahaya döndüğü bu dönemde bir sakatlık daha yaşadı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşadığı pozisyon sonrası kenara gelen Garland'ın sahaya tekrar dönmeyi denediği ancak devam edemediği belirtildi.

Cleveland başantrenörü Kenny Atkinson maç sonrası yaptığı açıklamada, "Henüz bir güncelleme almadım. Bir pozisyonda düştü ve tekrar dönmeyi denedi fakat devam edemedi. Tıbbi ekiple konuştuk, Darius tekrar denemek istedi ama olmadı" ifadelerini kullandı.


Garland'ın yaşadığı sakatlığın, offseason döneminde ameliyat olmasına sebep olan aynı ayak parmağı sakatlığı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Garland, bu problemi ilk kez mart ayında yaşamış; dört playoff maçını kaçırmış; Indiana Pacers serisinde çıktığı son üç maçta ise etkisiz kalmıştı.

Bu sezon üç maçta görev alan Garland, 24 dakika ortalamayla 13 sayı, 3 ribaunt ve 5 asist üretiyor.

Cleveland Cavaliers, şu anda Doğu Konferansı'nda 7 galibiyet – 4 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor.

