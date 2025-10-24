TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti 2025: TOKİ 500 bin konut hangi illere yapılacak? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut ödeme planı ve taksit sayısı

Yüzyılın Konut Projesi olarak da ifade edilen TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta. Ev sahibi olmak isteyen binlerce aday kampanyanın ödeme planına odaklandı. Bakanlık tarafından Türkiye'de tüm şehirlerde hayata geçirilecek uygulamada il ve ilçelere kontenjanlar ayrılacak. Kontenjanlara göre başvurular kabul edilecek ve dağılımlar yapılacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutlarda en fazla kontenjanın istanbul, Ankara ve İzmir'e kurulması bekleniyor. Nüfus yoğunluğuna göre kontenjan dağılımı ön görülürken projeyle birlikte "TOKİ Kiralık Sosyal Konut" projesi de ilk kez uygulanacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte, TOKİ 500 bin konut projesinin detayları…



TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayrıldığını ifade etti.



Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin Bursa, Gaziantep, Konya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin konut yapılacak.



Şehit ailelerine gazilere ve engellilere yüzde 5 oranında kontenjan ayrılacak. Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " Çok önemli bir bölümünü gençlerimize ayırdık. Projedeki yuvaların yüzde 20'si 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz." ifadelerini kullandı.



TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Projeye 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak.



TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT



Kiralık konuta ilişkin açıklama yapan Erdoğan "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanında 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak, kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak." ifadesini kullandı.



İstanbul'da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek.



Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.



Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.



TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİT SAYISI VE ÖDEME PLANI



* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.



* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.



* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.



ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI



* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.



* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.



* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.



TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU



-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.



-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.



-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )



-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.



BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.



YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE



"Ev Sahibi Türkiye" sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

