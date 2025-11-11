Hakan Safi: "Fenerbahçe'den kimse çıkmayacak"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu. Safi, "Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da." dedi.

calendar 11 Kasım 2025 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, katıldığı spor zirvesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN KİMSE ÇIKMAZ"

Safi, bahis soruşturmasıyla ilgili konuştu ve "Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da." dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan "bahis" operasyonuyla ilgili konuşan Safi, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. Cesaretle bu işin üzerine gidiyor. Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da. Diğer kulüplerden kimlerin olduğunu görüyorsunuz. Bizler iş insanıyız, sponsor oluyoruz. Kirli sektörün içinde yer almak istemeyiz. İçimizde bunları yapanların temizlenmesi gerek ki sponsorluklar devam etsin. Kirli oyunda kimse olmaz. Türk futbolunun marka değeri için yeni bir sayfa açmamız gerek." dedi.

