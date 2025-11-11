Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 2 bin 764 işçi alımı için kura çekim tarihi belli oldu. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminde, başvuru şartlarını sağlayan adaylar çekilişe dahil olacak. Bakanlığın taşra birimlerinde göreve başlayacak işçi alımı için kadro ve branş dağılımı açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve kura sonuçları için saat bilgisi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından yapılan duyuru sonrasında ise kura çekimi tarihi ve saati belli oldu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da yapılacak.

Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. YouTube üzerinden link aktif olduğunda haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

İşçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek

Kura sonuçlarının saat 18.00'den sonra kura çekimi bitimi itibarıyla açıklanması bekleniyor.