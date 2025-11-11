Haber Tarihi: 11 Kasım 2025 13:10 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 13:10

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden 13 Ekim'de başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin tarih ve saat bilgisi belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 2 bin 764 işçi alımı için kura çekim tarihi belli oldu. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminde, başvuru şartlarını sağlayan adaylar çekilişe dahil olacak. Bakanlığın taşra birimlerinde göreve başlayacak işçi alımı için kadro ve branş dağılımı açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve kura sonuçları için saat bilgisi.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Bakanlık tarafından yapılan duyuru sonrasında ise kura çekimi tarihi ve saati belli oldu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara'da yapılacak.

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. YouTube üzerinden link aktif olduğunda haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek

Kura sonuçlarının saat 18.00'den sonra kura çekimi bitimi itibarıyla açıklanması bekleniyor.
