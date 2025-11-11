Bazı rakip NBA yöneticileri, Sacramento Kings'in yıldız uzun oyuncusu Domantas Sabonis'i takas görüşmelerine açabileceğine inanıyor.Sacramento Kings, hücum ritmini kaybetmesiyle birlikte büyük değişikliklere hazırlanıyor olabilir. NBA muhabiri Evan Sidery'nin aktardığına göre, birkaç rakip yönetici Sabonis'in takas piyasasında değerlendirilebileceğini düşünüyor.Sezonun ilk on maçında Kings'in derecesi 3 galibiyet – 7 mağlubiyet olurken, takımın hücum yapısında dikkat çeken en büyük değişim Sabonis'in merkezdeki rolünün belirgin şekilde azalması oldu. All-Star uzun oyuncu, bu sezon maç başına yalnızca 3.9 asist üretiyor. Bu, son dokuz yılın en düşük ortalaması.İstatistiksel olarak Sabonis hâlâ etkili bir performans ortaya koyuyor: 15.3 sayı, 14.0 ribaunt, 3.9 asist ve 1.1 top çalma ile oynarken saha içi isabet oranı yüzde 47.7 seviyesinde. Ancak dış atışlarda sezona oldukça kötü başlamış durumda; üç sayı çizgisinden yalnızca yüzde 15.4 isabet bulabiliyor.Kings'in hücum akıcılığındaki düşüş ve Sabonis'in azalan rolü, yönetimin önümüzdeki süreçte radikal hamleler yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.