NBA yöneticilerine göre Kings, Domantas Sabonis'i takasa açabilir

Bazı rakip NBA yöneticileri, Sacramento Kings'in yıldız uzun oyuncusu Domantas Sabonis'i takas görüşmelerine açabileceğine inanıyor.

calendar 11 Kasım 2025 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA yöneticilerine göre Kings, Domantas Sabonis'i takasa açabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bazı rakip NBA yöneticileri, Sacramento Kings'in yıldız uzun oyuncusu Domantas Sabonis'i takas görüşmelerine açabileceğine inanıyor.

Sacramento Kings, hücum ritmini kaybetmesiyle birlikte büyük değişikliklere hazırlanıyor olabilir. NBA muhabiri Evan Sidery'nin aktardığına göre, birkaç rakip yönetici Sabonis'in takas piyasasında değerlendirilebileceğini düşünüyor.

Sezonun ilk on maçında Kings'in derecesi 3 galibiyet – 7 mağlubiyet olurken, takımın hücum yapısında dikkat çeken en büyük değişim Sabonis'in merkezdeki rolünün belirgin şekilde azalması oldu. All-Star uzun oyuncu, bu sezon maç başına yalnızca 3.9 asist üretiyor. Bu, son dokuz yılın en düşük ortalaması.


İstatistiksel olarak Sabonis hâlâ etkili bir performans ortaya koyuyor: 15.3 sayı, 14.0 ribaunt, 3.9 asist ve 1.1 top çalma ile oynarken saha içi isabet oranı yüzde 47.7 seviyesinde. Ancak dış atışlarda sezona oldukça kötü başlamış durumda; üç sayı çizgisinden yalnızca yüzde 15.4 isabet bulabiliyor.

Kings'in hücum akıcılığındaki düşüş ve Sabonis'in azalan rolü, yönetimin önümüzdeki süreçte radikal hamleler yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.