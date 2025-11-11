Gizem Örge: 'Vakıfbank maçının anlamı kupadan daha büyüktü'

Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin liberosu Gizem Örge, Spor Sergi kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Yeni transfer Orro ilgili konuşan Gizem şunları söyledi:"Müthiş tatlı bir kadın her şeyden önce. Aşırı pozitif. Takım oyuncusu diyebilirim onun için. Ona baktığım zaman işler çok kötü gittiği anda bile "Biz yaparız" enerjisini alıyorsun ve beraber mücadeleye devam edebileceğin enerjiyi sana veriyor. Bir libero olarak en çok etkilendiğim yönlerinden biri de defansı. Bazen "Senin Allah'ına kurban" diyorum. O kadar çok defans yapıyor ki bazen onun defans yaptığı toplara ben pas attığım için kendimi pasör gibi hissediyorum.""Sahada zaten yani ne söyleyebilirim ki, en son Dünya Şampiyonası'nda gördünüz… O istediği zaman bence müthiş yetenekli bir kadın. Hiç antrenman olmadan... Karın kasında bir sakatlık olduğu olduğu sadece için maçtan maça oynadı. Bir spa merkezi vardı, sıcak suya girdi birkaç kez karnına iyi geliyor diye. Antrenman yapmadan sadece maçlarda oynadı. Ben de espri yapıyordum: "Görüyorsunuz arkadaşlar yani 30 yaş üstü sporcuların çok da antrenmana ihtiyacı yok, ben de aslında antrenman yapmadan oynayabilirim." diye düşünüyorum falan. Hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de oynarken iki forma için; Türk bayrağı için, Fenerbahçe arması için müthiş bir mücadele ve özveri veriyor. Onunla birlikte oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum.""Çok iyi servis atan oyuncular var. Mesela Antropova çok iyi servis atıyor. Onu söyleyebilirim. Arina gerçekten iyi servis atıyor. Bazen inanılmaz falsolu geliyor. Sabah antrenmanlarında o aynı smaç servisini atıyor ve sabah 9'da uyanamamış olunca attığı servisi algılayamıyorsun bile. Van Ryk'ın servisi çok iyiydi. Servisini tutturduğunda enteresan bir kuvveti var. 1-2 kere o THY'de oynarken göğsümden vurulmuşluğum var, "Allahım ne oluyor" diye. Aşırı kuvvetli.""Oynadığımız maçın bendeki anlamı ve önemi kupadan çok daha büyüktü. Tabii ki kupaya başlamak büyük bir motivasyon. Uzun ve yoğun bir sezona girerken takım olarak bu enerjiyi yakalamak açısından kupanın önemi var. Ama bizim asıl hedeflediğimiz kupa zaten bu kupa olmadığı için, bir de yani ilk maçımız direkt kupayla başlamak da çok yargılanacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Kesin yargılara varılamayacak bir maçtı ama benim için kupadan çok daha fazla anlamı vardı.""Bizim antrenör değişimiyle müthiş bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Ve bütün maç aslında bizim geriden gelerek, mücadeleyi hiç bırakmayarak; Fenerbahçe olarak yer yer bizim geçtiğimiz sezonlarda oyundan koptuğumuz, o mücadelenin içinde kalamadığımız çok an yaşadık takım olarak ve bunun kırıldığını gördüm. Yani antrenör ve takım olarak biz bunun şeyini kırdığımızı düşünüyorum ve o yüzden benim için anlamı çok büyük bir maçtı.""2-0 gerideydik, onlar rüzgarı almış gidiyordu. 2-2 yaptık. Sonra 4-0, 6-2 geride tie break setine başladık. Oradan da mücadeleyi bırakmadık. Set sonu müthiş bir mücadele oldu. Voleybolseverlere de müthiş bir voleybol şöleni izlettiğimizi düşünüyorum ama bizim ve takım açısından benim voleybola çok doyduğum, mutlu olduğum ve gelecek için de çok umutlandığım bir maçtı.""Marcello'yu çok seviyorum. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Geçen sene sonunda bizim takıma dahil olmuştu. Geçen sezon sonunda tek umut kırıntımla ona "Kalıyor musun seneye?" diye sordum. O da bana "Büyük ihtimalle kalıyorum ama çok sevinme kolay olmayacak, zor olacak." demişti. Marcello'nun iyi çalıştırdığını herkes bilir, sporcuyu zorlar, en iyisini ister, inanılmaz mükemmeliyetçidir. Bir hareketin sonucu doğru olduğunda bile tekniği doğru değilse tekniğini düzeltmek için bile uyarır. Her zaman seni daha ileriye götürmeye çalışan bir antrenördür. Ben de ona geçen sene sonunda "Ben kolay olsun istemiyorum. Ben başarılı olmak istiyorum artık." demiştim.""Sosyal hayatta bu rengi çok güzel kaldırabileceğimi ve yakışacağını düşünüyorum ama sahada Fenerbahçe formasıyla çok zıt kalacağını ve sarı saçlarımın Fenerbahçe'ye çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden belki voleybolu bıraktıktan sonra deneyebilirim."