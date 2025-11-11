Ümit Milli Takım'da değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Furkan Demir sakatlığı, Başar Önal ise hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken Melih Bostan, kadroya dahil edildi.

calendar 11 Kasım 2025 14:58
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Takım'da değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Furkan Demir sakatlığı, Başar Önal ise hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Melih Bostan, kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlıların 14 Kasım'da Ukrayna ile İstanbul'da ve 18 Kasım'da Litvanya ile deplasmanda yapacağı maçların aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:


Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.