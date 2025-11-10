A Milli Takım'dan açıklama: "Takımdan çıkarıldı!"

TFF, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı'nın A Milli Takım'dan çıkarıldığı açıklandı.

10 Kasım 2025 21:57
Haber: Sporx.com
A Milli Takım'dan açıklama: 'Takımdan çıkarıldı!'
Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bu futbolcular arasında yer alan Eren Elmalı'nın A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. İşte açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı."

