Jota Silva, ilk 11'i istiyor

Beşiktaş, Antalya'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederken son golü kaydeden Jota Silva büyük mutluluk yaşadı.
Yaptığı sevinçle yedek kalmasına rağmen pes etmediğini gösterip "Ben buradayım!" mesajını verdi.
Bu sezon 11'de başlamayan Portekizli, 5 maçta da sonradan oyuna girerken toplamda 113 dakika süre aldı ve 2 gole ulaştı.
Karşılaşmanın ardından takım arkadaşları tarafından soyunma odasında tebrikleri kabul eden Jota, gözünü de ilk 11'e çevirdi.
