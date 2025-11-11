Jota Silva, ilk 11'i istiyor

5 maçta sonradan oyuna girip 2 gol atan Jota Silva, artık Beşiktaş'ın ilk 11'inde yer almak istiyor.

calendar 11 Kasım 2025 12:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Antalya'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederken son golü kaydeden Jota Silva büyük mutluluk yaşadı.

Yaptığı sevinçle yedek kalmasına rağmen pes etmediğini gösterip "Ben buradayım!" mesajını verdi.

Bu sezon 11'de başlamayan Portekizli, 5 maçta da sonradan oyuna girerken toplamda 113 dakika süre aldı ve 2 gole ulaştı.

Karşılaşmanın ardından takım arkadaşları tarafından soyunma odasında tebrikleri kabul eden Jota, gözünü de ilk 11'e çevirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
