Milwaukee Bucks kanat oyuncusu Taurean Prince, yapılan MRI taramasında boynunda fıtık tespit edilmesinin ardından süresiz olarak forma giyemeyecek.Prince, Milwaukee'nin son iki maçında oynamamıştı. Sezon boyunca sekiz maçta kenardan gelen Prince, 21.1 dakika ortalamayla 6.1 sayı ve 1.6 ribaunt üretiyor; üç sayılık atışlarda yüzde 42.9 isabet oranıyla önemli bir katkı sağlıyordu.Milwaukee Bucks zaten başlangıç oyun kurucusu Kevin Porter Jr.'dan da yoksun. Porter Jr., sezon açılış maçında yaşadığı ayak bileği burkulmasının ardından menisküs sakatlığı nedeniyle kadro dışı bulunuyor.31 yaşındaki Taurean Prince, Bucks'taki ikinci sezonunda. Geçtiğimiz sezon 80 maçta (73'ü ilk beş) görev alan Prince, 8.2 sayı, 3.6 ribaunt, 1.9 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Geçen sezonki yüzde 43.9 üçlük isabet oranı, takımda en az 10 maça çıkan oyuncular arasında en iyi yüzde olarak kayıtlara geçmişti.