İşitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, ikinci olimpiyat madalyası peşinde. Kadir Kuş, "Şimdiki hedefim Tokyo'da altın madalya almak. Bu yedinci kampımız. Çok emek verdik." diye konuştu.

calendar 11 Kasım 2025 11:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Kadir Kuş, ikinci olimpiyat madalyasını istiyor
Doğuştan işitme engelli 35 yaşındaki Kadir Kuş, güreşe 2005 yılında başladı.

Kariyerinde olimpiyat şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadir, 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.


Kadir Kuş, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, güreşe 2005'te eniştesi Engin Özen'in yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Daha sonra 2007 yılında milli takıma seçildiğini belirten Kadir, Samsun'da düzenlenen 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde olimpiyat şampiyonu olduğunu aktardı.

Kadir Kuş, kariyerimde dünya ikinciliği de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiki hedefim Tokyo'da altın madalya almak. Bu yedinci kampımız. Çok emek verdik. Federasyonumuzun bize çok büyük desteği var. 85 milyon halkımıza borcum var. İnşallah bunu altın madalya ile ödüllendireceğim. Orada bayrağımızı dalgalandıracağım. İstiklal Marşı'mızı okutacağım."

Başarısında disiplinli ve çok çalışmanın büyük katkısı olduğunu anlatan Kadir, kendisi gibi işitme engeli olan bireylere de spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

