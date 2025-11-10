10 Kasım'da Anıtkabir halka açık mı? 2025

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti araştırılan konular arasında yer alıyor. Ata'ya saygı ve sevgisini ifade etmek için Anıtkabir ziyareti gerçekleştirecek olan milyonlarca Türk vatandaşı 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık merak ediyorlar. İşte, 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri...



10 KASIM'DA ANITKABİR HALKA AÇIK MI?



Evet, 10 Kasım'da Anıtkabir halka açıktır. Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri düzenlenir ve Anıtkabir ziyarete açıktır. Bu gün, Anıtkabir'de yapılan resmi törenlere katılım gösteren vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakabilir ve saygı duruşunda bulunabilirler. Ancak, Anıtkabir'deki anma etkinlikleri nedeniyle yoğunluk olabileceği için ziyaretçilerin sabah erken saatlerde gitmeleri önerilir. Ayrıca, 10 Kasım'da özellikle devlet erkanının katıldığı resmi törenler yapılacağı için, ziyaretçiler belirli alanlarda daha fazla yoğunluk yaşayabilir.



10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?



10 Kasım'a özel bir uygulama olmaması durumunda Anıtkabir saat 09.00'da açılacak ve 16.00'ya kadar ziyarete açık olacak.







