Bursaspor Basketbol'un yeni başantrenörü Ahmet Çakı oldu.

calendar 11 Kasım 2025 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor Basketbol'da Ahmet Çakı dönemi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol'da başantrenör Nenad Markovic'in yerine Ahmet Çakı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Nenad Markovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Markovic'e görev süresi boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Kulübümüz, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil beyaz renkler altında başarılar diliyor, Bursaspor ailesine hoş geldin diyoruz."

