Sheinbaum, Dünya Kupası biletini genç bir kadına verecek

calendar 11 Kasım 2025 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını izlemeye maddi gücü yetmeyen genç bir kadına kendi biletini vereceğini söyledi.

Meksika tarihinin ilk kadın başkanı Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, "Açılış maçı biletimi, futbolu seven ama izleme imkanı olmayan genç bir kadına vereceğim. Onu nasıl seçeceğimizi belirliyoruz ama o bileti, 00001 numaralı bileti, bir kız çocuğuna vereceğim ki futbol hayali kurabilsin." ifadelerini kullandı.

Meksika, ABD ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran Perşembe günü, 83 bin kişi kapasiteli Azteca Mexico City Stadı'nda oynanacak.


Azteca Stadı, 1970 ve 1986'nın ardından üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yapacak.

