Trabzonspor'da dikkat çeken tablo!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçları kaybetmedi.

calendar 11 Kasım 2025 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Süper Lig'de 12 hafta sonunda öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, erken dakikalarda bulduğu gollerle oyunun yanında skorun kontrolünü de elinde tutmayı başardı.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor, skoru öne taşıdığı hiçbir maçı kaybetmedi. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, oynadığı 12 karşılaşmanın 9'unda ilk golü atan taraf olurken, bu maçların 7'sini galibiyetle, 2'sini ise (Samsunspor ve Alanyaspor) beraberlikle tamamladı. Süper Lig'de ilk golü buldukları karşılaşmalarda gösterdikleri performansla dikkat çeken Trabzonspor, geriye düştüğü yalnızca 2 maçta (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) puan kaybetti. Fenerbahçe deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep karşısında 39'uncu dakikada kalesinde gördüğü gole rağmen Paul Onuachu'nun 70'inci dakikadaki vuruşuyla skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1 tamamladı.

Bordo-mavili ekibin 12 haftada attığı 18 golün dakika dağılımı, takımın oyuna erken ağırlık koyduğunu gösterdi. Trabzonspor gollerinin yüzde 22'sini 1-15'inci, yüzde 17'sini 16-30'uncu ve yüzde 17'sini 31-45'inci dakikalar arasında buldu. İkinci yarının başlarında üretkenliğini sürdürerek 46-60'ıncı dakika aralığında 4 gol (yüzde 22) atan Trabzonspor, kalan bölümlerde 4 gol daha kaydetti. Bu veriler, bordo-mavililerin gollerinin büyük kısmını ilk yarı ve ikinci yarı başlangıçlarında bulduğunu ortaya koydu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
