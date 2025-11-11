Filenin Sultanları, finale yükseldi!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi.
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.
Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.
Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.