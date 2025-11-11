Filenin Sultanları, finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda finale yükseldi.

calendar 11 Kasım 2025 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Sultanları, finale yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.

Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.